МАРА ГЕРТРУДА ЭЛИЗАБЕТ
МАРА (урождённая Шмелинг) ГЕРТРУДА ЭЛИЗАБЕТ - немецкая певица (сопрано).
Дочь скрипача, в детские годы (с 1755 года) выступала с большим успехом как скрипачка (Вена, Амстердам, Лондон). С 1759 года училась пению у итальянского певца П. Парадизи в Лондоне, совершенствовалась в 1765-1771 годы в певческой капелле И.А. Хиллера (Лейпциг). И.В. Гёте, услышав певицу в оратории «Святая Елена у Голгофы» И.А. Хассе, был восхищён её пением и посвятил ей стихи.
В 1767 году дебютировала в Дрезденской опере, в 1771-1779 годы солистка Королевской оперы в Берлине. Пользовалась покровительством прусского короля Фридриха II Великого. Была одной из самых знаменитых и преуспевающих певиц своего времени. В 1780-1781 годы гастролировала в различных немецких городах, в Нидерландах и Австрии. В Париже получила звание «первой певицы королевы Марии-Антуанетты», успешно соперничала с португальской певицей Л. Тоди (1782-1783 годы). В 1784-1802 годы выступала как оперная и концертная певица в Лондоне, участвовала в фестивалях музыки Г.Ф. Генделя, в 1788-1792 годы гастролировала в Турине, Неаполе и Венеции. Особый успех имела в операх [«Юлий Цезарь» (Клеопатра), «Роделинда, королева лангобардов» (заглавная партия)] и ораториях Генделя. Мара поражала всех своими вокальными данными: сильным голосом обширного диапазона (от «соль» малой до «ми» 3-й октавы), необычайным богатством нюансов.
В 1804-1812 годы жила в Москве, преподавала пение, по приглашению Александра I давала концерты в Санкт-Петербурге; среди почитателей её таланта - Н.М. Карамзин. Имущество Мары было утрачено в ходе Отечественной войны 1812 года; во время московского пожара певица бежала в Ревель. Последние годы жила в бедности, зарабатывая преподаванием.