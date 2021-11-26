МАРА ГЕРТРУДА ЭЛИЗАБЕТ

МАРА (уро­ж­дён­ная Шме­линг) ГЕРТРУДА ЭЛИЗАБЕТ - немецкая пе­ви­ца (со­пра­но).

Дочь скри­па­ча, в дет­ские го­ды (с 1755 года) вы­сту­па­ла с боль­шим ус­пе­хом как скри­пач­ка (Ве­на, Ам­стер­дам, Лон­дон). С 1759 года учи­лась пе­нию у итальянского пев­ца П. Па­ра­ди­зи в Лон­до­не, со­вер­шен­ст­во­ва­лась в 1765-1771 годы в пев­че­ской ка­пел­ле И.А. Хил­ле­ра (Лейп­циг). И.В. Гё­те , ус­лы­шав пе­ви­цу в ора­то­рии «Святая Еле­на у Гол­го­фы» И.А. Хас­се, был вос­хи­щён её пе­ни­ем и по­свя­тил ей сти­хи.

В 1767 году де­бю­ти­ро­ва­ла в Дрез­ден­ской опе­ре, в 1771-1779 годы со­ли­ст­ка Ко­ро­лев­ской опе­ры в Бер­ли­не. Поль­зо­ва­лась по­кро­ви­тель­ст­вом прусского ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го. Бы­ла од­ной из са­мых зна­ме­ни­тых и пре­ус­пе­ваю­щих пе­виц сво­его вре­ме­ни. В 1780-1781 годы га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в различных немецких го­ро­дах, в Ни­дер­лан­дах и Ав­ст­рии. В Па­ри­же по­лу­чи­ла зва­ние «пер­вой пе­ви­цы ко­ро­ле­вы Ма­рии-Ан­туа­нет­ты», ус­пеш­но со­пер­ни­ча­ла с пор­тугальской пе­ви­цей Л. То­ди (1782-1783 годы). В 1784-1802 годы вы­сту­па­ла как опер­ная и кон­церт­ная пе­ви­ца в Лон­до­не, уча­ст­во­ва­ла в фес­ти­ва­лях му­зы­ки Г.Ф. Ген­де­ля, в 1788-1792 годы га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ту­ри­не, Не­апо­ле и Ве­не­ции. Осо­бый ус­пех име­ла в опе­рах [«Юлий Це­зарь» (Кле­о­пат­ра), «Ро­де­лин­да, ко­ро­ле­ва лан­го­бар­дов» (за­глав­ная пар­тия)] и ора­то­ри­ях Ген­де­ля. Мара по­ра­жа­ла всех свои­ми во­каль­ны­ми дан­ны­ми: силь­ным го­ло­сом об­шир­но­го диа­па­зо­на (от «соль» ма­лой до «ми» 3-й ок­та­вы), не­обы­чай­ным бо­гат­ст­вом ню­ан­сов.

В 1804-1812 годы жи­ла в Мо­ск­ве, пре­по­да­ва­ла пе­ние, по при­гла­ше­нию Алек­сан­д­ра I да­ва­ла кон­цер­ты в Санкт-Пе­тер­бур­ге; сре­ди по­чи­та­те­лей её та­лан­та - Н.М. Ка­рам­зин. Иму­ще­ст­во Мары бы­ло ут­ра­че­но в хо­де Отечественной вой­ны 1812 года ; во вре­мя московского по­жа­ра пе­ви­ца бе­жа­ла в Ре­вель. По­след­ние го­ды жи­ла в бед­но­сти, за­ра­ба­ты­вая пре­по­да­ва­ни­ем.