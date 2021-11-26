МАКСИМА

МАКСИМА - вид афо­риз­ма, крат­ко сфор­му­ли­ро­ван­ный нрав­ст­вен­ный прин­цип или пра­ви­ло.

Близ­кая сен­тен­ции, максима мо­жет быть вы­ра­же­на в кон­ста­ти­рую­щей или на­ста­ви­тель­ной фор­ме: «По­каз­ная про­сто­та - это утон­чён­ное ли­це­ме­рие» ( Ф. де Ла­рош­фу­ко ), «По­бе­ди зло доб­ром» ( Б. Пас­каль ).

Рас­цвет максимы как са­мо­сто­ятельного жан­ра при­хо­дит­ся на XVII-XVIII века (Ла­рош­фу­ко, Л. Во­ве­нарг, Г. К. Лих­тен­берг и другие), в XIX веке к не­му об­ра­ща­лись И.В. Гё­те , А. Шо­пен­гау­эр.

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