МАКЛОРЕН КОЛИН

МАКЛОРЕН КОЛИН - шотландский ма­те­ма­тик, член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (с 1719 года).

В 1709-1713 годы учил­ся в университете Глаз­го, в 1717-1722 годы профессор ма­те­ма­ти­ки в Абер­ди­не, в 1722-1725 годы ра­бо­тал во Фран­ции, с 1725 года - в Эдин­бур­ге. Уче­ник И. Нью­то­на .

Ис­сле­до­ва­ния Маклорена от­но­сят­ся к ма­те­ма­тическому ана­ли­зу (тео­рия ря­дов, ис­чис­ле­ние ко­неч­ных раз­но­стей) и тео­рии пло­ских кри­вых выс­ших по­ряд­ков, ряд ра­бот - к ме­ха­ни­ке (рав­но­ве­сие тя­жё­лой вра­щаю­щей­ся жид­ко­сти, при­тя­же­ние од­но­род­ным эл­лип­сои­дом вра­ще­ния тя­жё­лой точ­ки). С име­нем Маклорена свя­за­но од­но из пред­став­ле­ний глад­ких функ­ций в ви­де ря­да.