МАКЛИН ЧАРЛЗ

МАКЛИН ЧАРЛЗ - анг­ло-ирландский ак­тёр, дра­ма­тург .

На­чи­нал как ак­тёр од­ной из бро­дя­чих трупп, в 1725 году де­бю­ти­ро­вал в Лон­до­не в те­ат­ре «Лин­кольнс Инн Филдс». В 1733 году стал ак­тё­ром те­ат­ра «Дру­ри-Лейн» (Лон­дон), ис­пол­нял ха­рак­тер­ные ко­мические ро­ли.

В 1741 году сыг­рал роль Шей­ло­ка в «Ве­не­ци­ан­ском куп­це» У. Шек­спи­ра , став­шую од­ной из са­мых зна­чи­тель­ных его ра­бот. Шей­лок в ин­тер­пре­та­ции Маклина из ко­мического пер­со­на­жа пре­вра­тил­ся в ге­роя вы­со­кой тра­ге­дии (трак­тов­ка бы­ла позд­нее вос­при­ня­та ро­ман­ти­ка­ми).

Маклина от­ли­ча­ла ес­тественная ма­не­ра иг­ры - в этом он про­ти­во­сто­ял при­вер­жен­цам клас­си­циз­ма , их ма­не­ре дек­ла­ма­ции (Д. Гар­рик про­дол­жил и раз­вил эту тра­ди­цию). Сре­ди других ро­лей в про­из­ве­де­ни­ях Шек­спи­ра: Отел­ло, Мак­бет, При­зрак от­ца Гам­ле­та («Отел­ло», «Мак­бет», «Гам­лет»). Иг­рая Мак­бе­та (1772 год), Маклин ис­поль­зо­вал ис­то­рический шотландский кос­тюм (нов­ше­ст­во для те­ат­ра то­го вре­ме­ни).

В Лон­до­не от­крыл шко­лу, где ус­пеш­но за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью.

Ав­тор пьес, в том числе: «Мод­ная лю­бовь» («Love à la Mo­de», 1759 год, впер­вые по­став­ле­на в «Дру­ри-Лейн») и «Че­ло­век ми­ра» («The man of the world», 1781 год, впер­вые по­став­ле­на в «Ко­вент-Гар­ден»). Ос­та­вил сце­ну в 1789 году.