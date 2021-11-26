МАКФЕРСОН ДЖЕЙМС
МАКФЕ́РСОН ДЖЕЙМС - шотландский писатель.
Родился в семье бедного фермера.
Учился в Королевском колледже в Абердине (1753-1754 годы), Эдинбургском университете (1755-1756 годы).
В 1756-1760 годы работал школьным учителем, гувернёром. В 1764-1766 годы на административной работе в Западной Флориде. Вернулся в Лондон (1766 год); с 1780 года - член палаты общин британского парламента.
В 1758 году анонимно опубликовал героическую поэму «Горец» («The highlander»), воспевавшую ратные подвиги шотландского воина Элпина. Получив поддержку шотландских литераторов Дж. Хоума и Х. Блэра, увлечённых идеей изучения древнешотландского эпоса, Макферсон, собиравший народные песни и легенды, выпустил анонимно сборник лиро-эпических фрагментов «Отрывки старинных стихотворений, собранные в горной Шотландии и переведённые с гэльского или эрcкого языка» («Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland, and translated from the Galic or Erse language», 1760 год) - о подвигах героев прошлого, об оплакивающих их гибель возлюбленных; в некоторых фрагментах повествование велось от лица престарелого барда Оссиана.
После поездки Макферсона в горную Шотландию на поиски нового материала появились сборники - «Фингал» («Fingal», 1762 год; частично на основе «Отрывков…»), в который помимо одноименной героической поэмы вошли 16 малых поэм; «Темора» («Temora», 1763 год), включивший одноименную поэму и 5 малых поэм. Тексты из двух сборников Макферсон (с незначительными изменениями) объединил в книгу «Сочинения Оссиана, сына Фингала, переведённые с гэльского языка Джеймсом Макферсоном» («The works of Ossian, the son of Fingal translated from the Galic language by James Macpherson», 1765 год, русский перевод 1792 год), выдав их за произведения жившего в III веке легендарного шотландского барда Оссиана. Подлинность так называемых поэм Оссиана подвергалась сомнению уже после первых публикаций, в том числе С. Джонсоном, обвинившим Макферсона в мистификации. Ирландские учёные предъявили Макферсону претензии в незаконном использовании и вольной обработке исконно ирландских преданий о Финне Мак-Кумхайле и его сыне Оссиане. Изучавшая труды Макферсона специально созданная Эдинбургская комиссия (1797-1805 годы) пришла к выводу, что Макферсон действительно был знаком с древней эпической традицией, опираясь на которую создавал свои обработки кельтских преданий.
Поэмы Макферсона, описывающие сопротивление кельтских племён набегам скандинавских викингов и выполненные ритмизованной прозой, сохранили особую метафоричность языка, свойственную народным кельтским преданиям. Проникнутые сентиментально-меланхолическими интонациями, культом мрачных пейзажей и дикой природы, они стали ярким образцом литературы предромантизма, вызвав ряд подражаний и оказав заметное влияние на европейскую литературу (смотри в статье Оссианизм).
Среди других произведений Макферсона: политические памфлеты, исторические труды.
Первый перевод на русский язык сочинений Макферсона появился в 1781 году.
Сочинения:
Поэмы Оссиана. Л., 1983.