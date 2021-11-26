ЛУИ ВИКТОР

ЛУИ (Louis) ВИКТОР (настоящее имя Луи Ни­ко­ла) - французский ар­хи­тек­тор.

В 1748-1755 годы учил­ся в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии ар­хи­тек­ту­ры в Па­ри­же . В 1756-1759 годы жил в Ита­лии, где сбли­зил­ся с Ю. Ро­бе­ром и Ш. Л. Кле­рис­со . Пер­вый круп­ный за­каз - на ре­кон­ст­рук­цию Ко­ро­лев­ско­го зам­ка в Вар­ша­ве - Луи по­лу­чил во 2-й половине 1760-х годов от ко­ро­ля Ста­ни­сла­ва Ав­гу­ста По­ня­тов­ско­го; этот не­реа­ли­зо­ван­ный про­ект, со­че­таю­щий эле­мен­ты ро­ко­ко и ран­не­го клас­си­циз­ма , ис­поль­зо­ван Луи для зда­ния ин­тен­дант­ст­ва про­вин­ции Франш-Кон­те в Бе­зан­со­не (1771-1778; ны­не Пре­фек­ту­ра департамента Ду). Ав­тор про­ек­та но­во­го зда­ния Гран-те­ат­ра (Боль­шо­го те­ат­ра) в Бор­до в фор­мах клас­си­циз­ма (1773-1780; см. иллюстрации к статье Бор­до). В Па­ри­же воз­вёл для гер­цо­га Ор­ле­ан­ско­го (Фи­лип­па Эга­ли­те) в са­ду его двор­ца Па­ле-Ро­яль га­ле­реи с ма­га­зи­на­ми, ка­фе (1781-1784) и те­ат­ром («Те­атр дю Па­ле-Ро­яль», 1781-1783; пе­ре­стро­ен), а в са­мом зда­нии двор­ца - те­атр «Ко­меди Фран­сез» (1786-1790; ны­не «Зал Ри­ше­льё» это­го те­ат­ра). Так­же Луи за­ни­мал­ся про­екта­ми за­го­род­ных ре­зи­ден­ций (например, Ша­то-де-Буи близ Бор­до, с 1786 года; осу­ще­ст­в­лён не пол­но­стью).