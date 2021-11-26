ЛЕЙЗЕВИЦ ИОГАНН АНТОН

ЛЕЙЗЕВИЦ ИОГАНН АНТОН - немецкий драматург .

Сын ви­но­тор­гов­ца. Изу­чал пра­во в университете Гёт­тин­ге­на (1770-1774 годы). В 1774-1778 годах ад­во­кат в Ган­но­ве­ре. С 1778 года (с пе­ре­ры­ва­ми) за­ни­мал­ся пе­да­го­гической и административной дея­тель­но­стью в Бра­ун­швей­ге. Ав­тор тра­ге­дии «Юли­ус Та­рент­ский» («Julius von Tarent», 1776 год, русский перевод 1875 года), в ко­то­рой раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся мо­тив со­пер­ни­че­ст­ва двух брать­ев-ари­сто­кра­тов за лю­бовь де­вуш­ки низ­ко­го про­ис­хо­ж­де­ния. Тра­ге­дия, сви­де­тель­ст­во­вав­шая о бли­зо­сти Лейзевица дра­ма­тур­гическим прин­ци­пам Г.Э. Лес­син­га, бы­ла вос­при­ня­та как об­ра­зец мя­теж­ной дра­ма­тур­гии «Бу­ри и на­тис­ка», ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во Ф. Шил­ле­ра.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Лейзевица: дра­ма­тические фраг­мен­ты «Ноч­ной раз­го­вор силь­ной ду­ши с са­мой со­бой» («Selbstgespräch eines star­ken Gei­s­tes in der Nacht»), «Кон­ра­дин» («Kon­ra­din»), «Алек­сандр и Ге­фе­сти­он» («Alexander und Hephästion»; все 1776 года). В Рос­сии фи­гу­ра Лейзевица за­ин­те­ре­со­ва­ла Н.В. Ку­коль­ни­ка (дра­ма­тическая «фан­та­зия» в про­зе «Ио­ганн Ан­тон Лей­зе­виц», 1839 год).

Сочинения:

Sämmtliche Schriften / Hrsg. F. L. A. Schweiger. Braunschweig, 1838;

Tagebücher / Hrsg. H. Mack, J. Lochner. Weimar, 1916–1920. Bd 1–2. Hildesheim; N. Y., 1976.