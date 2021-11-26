ЛЕЙЗЕВИЦ ИОГАНН АНТОН
ЛЕЙЗЕВИЦ ИОГАНН АНТОН - немецкий драматург.
Сын виноторговца. Изучал право в университете Гёттингена (1770-1774 годы). В 1774-1778 годах адвокат в Ганновере. С 1778 года (с перерывами) занимался педагогической и административной деятельностью в Брауншвейге. Автор трагедии «Юлиус Тарентский» («Julius von Tarent», 1776 год, русский перевод 1875 года), в которой разрабатывается мотив соперничества двух братьев-аристократов за любовь девушки низкого происхождения. Трагедия, свидетельствовавшая о близости Лейзевица драматургическим принципам Г.Э. Лессинга, была воспринята как образец мятежной драматургии «Бури и натиска», оказала влияние на творчество Ф. Шиллера.
Среди других произведений Лейзевица: драматические фрагменты «Ночной разговор сильной души с самой собой» («Selbstgespräch eines starken Geistes in der Nacht»), «Конрадин» («Konradin»), «Александр и Гефестион» («Alexander und Hephästion»; все 1776 года). В России фигура Лейзевица заинтересовала Н.В. Кукольника (драматическая «фантазия» в прозе «Иоганн Антон Лейзевиц», 1839 год).
Сочинения:
Sämmtliche Schriften / Hrsg. F. L. A. Schweiger. Braunschweig, 1838;
Tagebücher / Hrsg. H. Mack, J. Lochner. Weimar, 1916–1920. Bd 1–2. Hildesheim; N. Y., 1976.