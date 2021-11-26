ЛЕБРЕН ЭКУШАР

ЛЕБРЕН ЭКУШАР - французский поэт.

Член Французской ака­де­мии (1803). Сын слу­ги, учил­ся в кол­ле­же; со­сто­ял на служ­бе у прин­ца де Кон­ти.

В литературном твор­че­ст­ве вы­сту­пал как по­сле­до­ва­тель­ный сто­рон­ник клас­си­циз­ма. Вдох­нов­ля­ясь по­этическими об­раз­ца­ми Ф. Ма­лер­ба, пи­сал эпи­грам­мы, эле­гии, а так­же про­сла­вив­шие его оды : «Ода на раз­ру­ше­ние Лис­са­бо­на» («Ode sur les désastres de Lis­bonne», 1755), «Ода Бюф­фо­ну» («Ode а̀ Monsieur de Buffon», 1760), «Ода Воль­те­ру» («Ode а̀ Monsieur de Voltaire», 1760) и др.

Вос­тор­жен­но встре­тил Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века, от­стаи­вал рес­пуб­ли­кан­ские идеи: сборник «Рес­пуб­ли­кан­ские оды фран­цуз­ско­му на­ро­ду» («Odes républicaines au peuple français», опубликован в 1793 году); «Ода ко­раб­лю "Мсти­тель"» («Ode sur le vaisseau "le Ven­geur"», 1794) ста­ла од­ним из са­мых яр­ких об­раз­цов французской пат­рио­тической ли­ри­ки.

Твор­че­ст­во Лебрена бы­ло ши­ро­ко из­вест­но в Рос­сии в XVIII-XIX веках, сре­ди его пе­ре­водчи­ков на русский язык - К.Н. Ба­тюш­ков, П.А. Вя­зем­ский, И.И. Дмит­ри­ев, Д.И. Хво­стов.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1804).