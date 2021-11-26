ЛЕБРЕН ЭКУШАР
ЛЕБРЕН ЭКУШАР - французский поэт.
Член Французской академии (1803). Сын слуги, учился в коллеже; состоял на службе у принца де Конти.
В литературном творчестве выступал как последовательный сторонник классицизма. Вдохновляясь поэтическими образцами Ф. Малерба, писал эпиграммы, элегии, а также прославившие его оды: «Ода на разрушение Лиссабона» («Ode sur les désastres de Lisbonne», 1755), «Ода Бюффону» («Ode а̀ Monsieur de Buffon», 1760), «Ода Вольтеру» («Ode а̀ Monsieur de Voltaire», 1760) и др.
Восторженно встретил Французскую революцию XVIII века, отстаивал республиканские идеи: сборник «Республиканские оды французскому народу» («Odes républicaines au peuple français», опубликован в 1793 году); «Ода кораблю "Мститель"» («Ode sur le vaisseau "le Vengeur"», 1794) стала одним из самых ярких образцов французской патриотической лирики.
Творчество Лебрена было широко известно в России в XVIII-XIX веках, среди его переводчиков на русский язык - К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, И.И. Дмитриев, Д.И. Хвостов.
Награждён орденом Почётного легиона (1804).