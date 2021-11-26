ЛЕБЛОН ЖАН БАТИСТ АЛЕКСАНДР
ЛЕБЛОН ЖАН БАТИСТ АЛЕКСАНДР - французский архитектор, ландшафтный архитектор, график.
Сын живописца и гравёра Жана Леблона (около 1635-1709). Учился у своего дяди А. Ленотра и у Ж. Ардуэн-Мансара.
Возвёл в Париже отели (особняки) Вандом (другое название «отель Шон»; 1706-1707, расширен в 1714-1716 годах) и Сесак (другое название «отель Клермон»; 1708-1714, не сохранился). Также разработал проекты парков для выстроенной им виллы М. Реньо и замка Уже в Шатийоне (близ Парижа), для дворца архиепископа в г. Ош, садов Ле-Канне (близ Нарбона).
Исполнял гравюры - иллюстрации для архитектурных трактатов, например, для переизданной в 1710 году книги О.Ш. Давиле «Курс архитектуры» (1691; к ней Леблон написал также дополнение) и для 3-го издания (1722) труда А.Ж. Дезалье д’Аржанвиля «Теория и практика садоводства» (1709; возможно, Леблону принадлежит авторство части текста).
В августе 1716 года Леблон по приглашению императора Петра I приехал в Санкт-Петербург, где занял должность «генерал-архитектора». В 1717 году разработал «Генеральный чертёж Санкт-Петербургу» (овальный в плане город с развитой системой каналов, окружённый крепостными валами с бастионами); этот проект не был утверждён. Также принял участие в проектировании и строительстве Петергофа (Большой дворец, Монплезир, парк), создании парка в Стрельне, Летнего сада. Совместно с Д. Трезини проектировал «образцовые» дома для жителей Санкт-Петербурга.