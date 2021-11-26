ЛАШОССЕ ПЬЕР КЛОД НИВЕЛЬ ДЕ

ЛАШОССЕ ПЬЕР КЛОД НИВЕЛЬ ДЕ - Французский драматург, член Французской академии.

Из бо­га­той бур­жу­аз­ной се­мьи. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в ие­зу­ит­ском кол­ле­же.

Де­бю­ти­ро­вал сти­хо­тво­ре­ния­ми и фри­воль­ны­ми фар­са­ми. Боль­шой ус­пех име­ла пье­са «Лож­ная ан­ти­па­тия» («La fausse antipathie», 1733 год), вос­про­из­во­дя­щая ху­дожественные приё­мы Де­ту­ша .

По­сле­дую­щие пье­сы Лашоссе [«Мод­ный пред­рас­су­док» («Le préjugé а̀ la mode», 1735 год), «Ме­ла­ни­да» («Mélanide», 1741 год); «Па­ме­ла» («Paméla», 1743 год), соз­дан­ная по мо­ти­вам од­но­именного ро­ма­на С. Ри­чард­со­на; «Шко­ла ма­те­рей» («L’école des mères», 1744 год), «Гу­вер­нант­ка» («La gouvernante», 1747 год) и другие] за­ло­жи­ли ос­но­вы жан­ра слёз­ной ко­ме­дии, во мно­гом пред­вос­хитив твор­че­ст­во Д. Дид­ро.

Ряд сю­же­тов Лашоссе, под­час весь­ма тро­га­тель­ных, был впо­след­ст­вии пе­ре­ра­бо­тан другими ав­то­ра­ми (в ча­ст­но­сти, А.С. Пуш­ки­ным в по­вес­ти «Ме­тель»).

Сочинения:

Comédies larmoyantes. Taranto, 2002.