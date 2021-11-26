КУПЕРЕН ФРАНСУА МЛАДШИЙ

КУПЕРЕН ФРАНСУА МЛАДШИЙ - французский композитор, клавесинист, органист.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ку­пе­рен (был про­зван «Ве­ли­ким»). Пле­мян­ник Л. Ку­пе­ре­на . Учил­ся му­зы­ке у от­ца - Шар­ля Ку­пе­ре­на (1638-1679 годы), пре­ем­ни­ка Л. Ку­пе­ре­на на по­сту ор­га­ни­ста па­риж­ской церкви Сен-Жер­ве. С 1683 года ис­пол­нял обя­зан­но­сти ор­га­ни­ста (офи­ци­аль­но унас­ле­до­вал долж­ность сво­его от­ца в 1685 году), с 1693 года так­же ко­ролев­ский ор­ганист и при­двор­ный учи­тель му­зы­ки (обу­чал иг­ре на кла­ве­си­не чле­нов ко­ро­лев­ской се­мьи). Поль­зо­вал­ся сла­вой ор­га­ни­ста, кла­ве­си­ни­ста и ком­по­зи­то­ра. Вы­сту­пал с кон­цер­та­ми при дво­ре.

Важ­ней­шая часть его на­сле­дия - му­зы­ка для кла­ве­си­на. Ме­ж­ду 1713 и 1730 годами им бы­ло опуб­ли­ко­ва­но около 220 пьес, сгруп­пи­ро­ван­ных в 27 сю­ит, или «ря­дов» (ordres). По­ми­мо тра­диц. тан­цев, в них со­дер­жит­ся не­ма­ло пьес (час­то в фор­ме ста­рин­но­го рон­до) с про­грамм­ны­ми на­зва­ния­ми (при­ме­ча­тель­на га­ле­рея «порт­ре­тов» зна­ко­мых ком­по­зи­то­ра, жен­ских ха­рак­те­ров и тому подобного). Изы­скан­ность их сти­ля, тща­тель­но раз­ра­бо­тан­ная ор­на­мен­ти­ка, гра­ци­оз­ная рит­ми­ка, вни­ма­ние к от­дел­ке де­та­лей ор­га­нич­но со­че­та­ют­ся с от­то­чен­но­стью фор­мы це­ло­го. Основные ис­пол­ни­тель­ские прин­ци­пы (вклю­чая собственную сис­те­му за­пи­си ук­ра­ше­ний) и эс­те­тические воз­зре­ния Куперен из­ло­жил в трак­та­те «Ис­кус­ст­во иг­ры на кла­ве­си­не» («L’art de toucher le clavecin», 1716 год). Ор­ган­ная му­зы­ка ком­по­зи­то­ра пред­став­ле­на пье­са­ми ли­тур­гического на­зна­че­ния (объ­е­ди­не­ны в 2 ор­ган­ные мес­сы, опубликованы в 1690 году). К сфе­ре ду­хов­ной му­зы­ки от­но­сит­ся и боль­шин­ст­во во­каль­ных ком­по­зи­ций Куперена: мо­те­ты, вер­се­ты, ут­ре­ня («Leçons de ténèbres», ме­ж­ду 1713 и 1719 годами - об­ра­зец ла­мен­та­ции на текст «Плача Иере­мии» ) и другие (все­го свыше 50 со­чи­нений).

В ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке ком­по­зи­тор объ­е­ди­нил француз­скую и италь­ян­скую тра­ди­ции. Сре­ди ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний - 4 «ко­ро­лев­ских кон­цер­та» для кла­ве­си­на и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля (1722 год), 10 «но­вых кон­цер­тов» (1724 год), 12 трио-со­нат, в том числе «Пар­нас, или Апо­фе­оз Ко­рел­ли» (1724 год); кон­церт «Апо­фе­оз Люл­ли» для ан­самб­ля ин­ст­ру­мен­тов (1725 год), «На­ции» (4 трио, 1726 год), со­чи­не­ния для вио­лы да гам­ба и циф­ро­ван­но­го ба­са (в том числе 2 сюи­ты, 1728 год).

Твор­че­ст­во Куперена, од­на из вер­шин французской музыки ба­рок­ко , ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на ев­ропейских ком­по­зи­то­ров.

Нот­ные издания:

Œuvres complètes / Ed. M. Cau­chie e. a. P., 1932-1933 годы. Vol. 1-12

Œuvres complètes / Révisé par K. Gilbert, D. Mo­ro­ney. Monaco, 1980-1982 годы. Vol. 1-2

Сочинения:

Ис­кус­ст­во иг­ры на кла­ве­си­не / Пер., ком­мент., вступ. ст. Я. Миль­штей­на. М., 1973 год

[Œuvres]: Textes / Réunis par C. Cessac. Ver­sailles, 2000 год