КЛАУДИУС МАТТИАС
КЛАУДИУС МАТТИАС - немецкий писатель, публицист, переводчик.
Родился в семье пастора. В 1759-1762 годах обучался в Университете Йены. Первый сборник Клаудиуса - «Шалости и рассказы» («Тändeleyen und Erzählungen», 1763 год) отразил влияние движения «Буря и натиск». Был знаком с Ф. Г. Клопштоком.
С 1771 года издавал общегерманскую сельскую газету «Вандебекский вестник» («Wandsbecker Bote»), в которой сотрудничали И. В. Гёте, И. Г. Гердер, Г. Э. Лессинг и др.
С 1775 года по 1812 год выпускал собрание собственных сочинений под псевдонимом Асмус (Asmus).
Популярность Клаудиусу принесли лирические песни, отличающиеся чувственностью, жизнерадостным мироощущением и не лишённые сатирической направленности.
Проза Клаудиуса, в основном на семейно-бытовые темы, проникнута юмором и носит назидательный характер. Известен как переводчик (в основном с французского языка).
Сочинения:
Asmus omnia sua secum portans. Hdlb.;
Breslau, 1775–1812. Tl 1–8
Sämtliche Werke. 7. Aufl. Münch., 1989.