КАВАТИНА

КАВАТИНА - небольшая ария в опере и оратории.

Про­изош­ла от ка­ва­ты (за­клю­чительный раз­дел ре­чи­та­ти­ва в опе­ре, ора­то­рии, кан­та­те 2-й половине XVII века - 1-й половине XVIII века). Для каватины ха­рак­тер­ны про­стая пе­сен­ная ме­ло­ди­ка, без­ре­приз­ная фор­ма (в от­ли­чие от 3-ча­ст­ной арии da capo). Один из ран­них об­раз­цов - в опе­ре «Мон­те­су­ма» каватина Г. Грау­на (1755 год).

К жан­ру каватины об­ра­ща­лись В. А. Мо­царт (каватина Фи­га­ро, Гра­фи­ни, Бар­ба­ри­ны в опе­ре «Свадь­ба Фи­га­ро»), Й. Гайдн (каватина Лу­ки, Хан­ны в ора­то­рии «Вре­ме­на го­да»). В 1-й половине XIX века каватиной час­то на­зы­ва­ли вы­ход­ную арию в опе­ре (каватина Фи­га­ро в опе­ре «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни, каватина Ан­то­ни­ды в опе­ре «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки).

В XIX-XX веках встре­ча­ют­ся каватины как с вир­ту­оз­ной во­каль­ной пар­ти­ей (каватина Ро­зи­ны в «Се­виль­ском ци­рюль­ни­ке»), так и каватины ли­рического ха­рак­те­ра в уме­рен­но мед­лен­ном тем­пе (каватина Нор­мы в опе­ре «Нор­ма» В. Бел­ли­ни), не­ко­то­рые пред­став­ля­ют со­бой раз­вёр­ну­тые арии (каватина Люд­ми­лы в опе­ре «Рус­лан и Люд­ми­ла» Глин­ки, каватина Кон­ча­ков­ны в опе­ре «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на, К. Але­ко в опе­ре «Але­ко» С. В. Рах­ма­ни­но­ва ). Каватиной мо­жет на­зы­вать­ся так­же не­боль­шая ли­рическая ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са (каватина для тром­бо­на и фортепиано op. 144 К. Сен-Сан­са) или часть цик­ла (2-я часть струн­но­го квар­те­та B-dur op. 130 Л. ван Бет­хо­ве­на).

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