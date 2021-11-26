КАРВАЛЬЮ, СОЗА ДИ КАРВАЛЬЮ ЖУАН ДИ

КАРВАЛЬЮ, СОЗА ДИ КАРВАЛЬЮ ЖУАН ДИ - пор­тугальский ком­по­зи­тор и пе­да­гог.

Учил­ся в консерватории Сан-Оноф­рио в Не­апо­ле. В 1767 году вер­нул­ся в Пор­ту­га­лию, где пре­по­да­вал кон­тра­пункт в ду­хов­ной се­ми­на­рии Лис­са­бо­на, в 1773-1798 годах там же слу­жил ка­пель­мей­сте­ром. С 1778 года учи­тель му­зы­ки пор­тугальской ко­ро­лев­ской се­мьи. Ав­тор мно­го­численных опер, в чис­ле ко­то­рых ко­мические («ве­сё­лая дра­ма») «Изо­бре­та­тель­ная лю­бовь» («Amor in­dustrioso», либретто Ф. Ка­зор­ри, 1769 год), опе­ры-се­риа «Эв­ме­на» (либретто А. Дзе­но, 1773 год), «Се­левк, царь Си­рии» (1781 год), «Эн­ди­ми­он» (либретто П. Ме­та­ста­зио, 1783 год), «Ад­раст, царь ар­ги­вян» (1784 год), «Аль­цио­на» (1787 год). За яр­кий и вы­ра­зительный ме­ло­дизм опер­ной му­зы­ки со­вре­мен­ни­ки на­зы­ва­ли Карвальо «пор­тугальским Мо­цар­том». Пи­сал ду­хов­ную му­зы­ку (6 месс, 3 Te Deum), кла­вир­ные со­на­ты и другое.