КАРВАЛЬЮ, СОЗА ДИ КАРВАЛЬЮ ЖУАН ДИ
КАРВАЛЬЮ, СОЗА ДИ КАРВАЛЬЮ ЖУАН ДИ - португальский композитор и педагог.
Учился в консерватории Сан-Онофрио в Неаполе. В 1767 году вернулся в Португалию, где преподавал контрапункт в духовной семинарии Лиссабона, в 1773-1798 годах там же служил капельмейстером. С 1778 года учитель музыки португальской королевской семьи. Автор многочисленных опер, в числе которых комические («весёлая драма») «Изобретательная любовь» («Amor industrioso», либретто Ф. Казорри, 1769 год), оперы-сериа «Эвмена» (либретто А. Дзено, 1773 год), «Селевк, царь Сирии» (1781 год), «Эндимион» (либретто П. Метастазио, 1783 год), «Адраст, царь аргивян» (1784 год), «Альциона» (1787 год). За яркий и выразительный мелодизм оперной музыки современники называли Карвальо «португальским Моцартом». Писал духовную музыку (6 месс, 3 Te Deum), клавирные сонаты и другое.