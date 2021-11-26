КА-РЕДЗОНИКО
КА-РЕДЗОНИКО - дворец в Венеции.
Расположен на Большом канале. Строился по заказу венецианской семьи Бон архитектором Б. Лонгеной (1649-1682 годы). Достроен в 1751-1756 годы (после приобретения дворца Дж. Редзонико) архитектором Дж. Массари, которому принадлежат проекты входа со стороны суши, парадной лестницы, частичное оформление интерьеров (салон для танцев и др.); в работе над фасадом и интерьерами парадного этажа Массари следовал первоначальному проекту Лонгены. Главный фасад, выходящий на Большой канал, имеет 3 этажа: нижний, по центру которого расположены лоджия со сквозным проходом во внутренний дворик и вестибюль (атриум), оформлен рустованными полуколоннами, 2 верхних - гладкими полуколоннами. В декоративном оформлении интерьеров принимали участие Дж.Б. Крозато и П. Висконти (фрески салона), Дж.Б. Тьеполо (2 плафона), Я. Гуарана и Г. Дициани. Дворец оставался в собственности семьи Редзонико до начала XIX века. С 1936 года Музей венецианского сеттеченто (в его состав входит Пинакотека Э. Мартини). Среди наиболее ценных экспонатов – работы Я. Тинторетто, Каналетто, Ф. Гварди, П. Лонги, Дж. Б. и Дж. Д. Тьеполо.