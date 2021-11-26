ГРЕТРИ (Gretry) Андре Эрнест Модест

Французский ком­по­зи­тор и музыкальный пи­са­тель.

По про­ис­хо­ж­де­нию вал­ло­нец. Чл. Бо­лон­ской фи­лар­мо­нич. ака­де­мии (1765), чл. Ин-та Фран­ции (1795). С его твор­че­ст­вом свя­зан рас­цвет франц. ко­мич. опе­ры 18 в. Сын скри­па­ча; в дет­ст­ве – со­лист цер­ков­но­го хо­ра. Про­дол­жив обу­че­ние му­зы­ке в ду­хов­ной «Льеж­ской кол­ле­гии» в Ри­ме, в 1765 де­бю­ти­ро­вал в рим. те­ат­ре «Аль­бер­ти» с ин­тер­мец­цо «Сбор­щи­ца ви­но­гра­да». В 1766 в Же­не­ве по­зна­ко­мил­ся с Воль­те­ром. Ус­пех со­пут­ст­во­вал его ко­мич. опе­рам во франц. («Сам­нит­ские бра­ки» по Ж. Ф. Мар­мон­те­лю, «Гу­рон» по Воль­те­ру, обе 1768, «Лю­силь» на либр. Мар­мон­те­ля, 1769) и итал. сти­ле («Го­во­ря­щая кар­ти­на», 1769, все – Па­риж, те­атр «Ко­ме­ди Италь­ен»). Франц. тра­ди­ции сле­ду­ет ска­зоч­ная опе­ра-ба­лет «Зе­ми­ра и Азор» (либр. Мар­мон­те­ля, 1771, Фон­тенб­ло), где Г. бле­стя­ще ис­поль­зо­вал ко­ло­ри­стич. воз­мож­но­сти ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов . В 1773 со­сто­ял­ся де­бют Г. в Вер­са­ле (ге­ро­ич. ба­лет «Це­фал и Про­крис» по Ови­дию), од­на­ко по­яв­ле­ние в Па­ри­же К. В. Глю­ка помешало активной деятельности Г. в Парижской опере. При­няв сто­ро­ну глю­ки­стов в их про­ти­во­стоя­нии Н. Пич­чин­ни, Г. вы­сту­пил в 1780 с «Ан­дро­ма­хой» (по Ж. Ра­си­ну), ге­ро­ич. опе­рой в сти­ле Глю­ка, и вско­ре осу­ще­ст­вил соб­ст­вен­ную ре­фор­му, син­те­зи­ро­вав чер­ты ко­мич. опе­ры и ба­ле­та с пе­ни­ем в «Ка­ир­ском ка­ра­ване» (1783, Фон­тенб­ло). Опе­ру «Ри­чард Льви­ное Серд­це» (1784, «Ко­ме­ди Италь­ен») от­ли­ча­ет сквоз­ное сим­фо­нич. раз­ви­тие, ме­ло­дия ро­ман­са Блон­де­ля вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве лейт­те­мы, сим­во­ли­зи­руя осн. идею про­из­ве­де­ния – вер­ность в друж­бе (1-я часть арии Ло­рет­ты ис­поль­зо­ва­на П. И. Чай­ков­ским в «Пи­ко­вой да­ме»). Об­ра­зец «опе­ры спа­се­ния» – «Ра­уль Си­няя Бо­ро­да» (по сказ­ке Ш. Пер­ро, 1789, там же). В опе­ре «Пётр Ве­ли­кий» (по «Ис­то­рии Рос­сии…» Воль­те­ра, 1790, там же) Г. идеа­ли­зи­ро­вал об­раз рус. ца­ря, для соз­да­ния ме­ст­но­го ко­ло­ри­та про­ци­ти­ро­вал в увер­тю­ре «Ка­ма­рин­скую». Пре­мье­ры опер час­то про­хо­ди­ли при дво­ре (Фон­тенб­ло, Вер­саль), ком­по­зи­то­ру по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла Ма­рия Ан­туа­нет­та.

В на­сле­дии Г. ок. 60 опер разл. жан­ров, а так­же сим­фо­ния, кон­церт для флей­ты или скрип­ки с ор­ке­ст­ром, ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли, пес­ни и ро­ман­сы. В «Ме­муа­рах» (1797) Г., от­да­вая долж­ное итал. опер­ной тра­ди­ции, бо­лее объ­ек­ти­вен, чем Ж. Ж. Рус­со, в оцен­ке дос­то­инств и не­до­стат­ков франц. опер­ной шко­лы. Вы­ска­зан­ная им идея син­те­за по­эзии и му­зы­ки в опер­ном те­ат­ре пред­вос­хи­ти­ла ре­фор­ма­тор­ские ис­ка­ния ком­по­зи­то­ров-дра­ма­тур­гов 19 в.

Его дочь Лю­силь (1772–90) – ком­пози­тор, ав­тор ко­мич. опе­ры «Свадь­ба Ан­то­нио» (1786).

Нот­ное изд.: Collection complète des œuvres. Lpz.; Brux., 1883–1937. Vol. 1–49 [не за­вер­ше­но].

Сочинения:

Ме­муа­ры, или Очер­ки о му­зы­ке. М.; Л., 1939. Т. 1;

Correspondance gé né rale. Brux., 1962;

Mémoires, ou Essais sur la mu­sique. N. Y., 1971. Vol. 1–3.

Дополнительная литература:

Ле­ва­ше­ва О. Е. Опер­ная эс­те­ти­ка Грет­ри // Клас­си­че­ское ис­кус­ст­во за ру­бе­жом. М., 1966;

Брян­це­ва В. Н. Фран­цуз­ская ко­ми­че­ская опе­ра XVIII в. М., 1985;

Бу­лы­че­ва А. В. Сказ­ка, за­мас­ки­ро­ван­ная под ре­аль­ность: Опе­ра А. Грет­ри «Петр Ве­ли­кий» // Му­зы­каль­ная ака­де­мия. 2003. № 4.

Автор стаьи: Бу­лы­чё­ва А. В.