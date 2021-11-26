ГРАУПНЕР (Graupner) Кристоф
Немецкий композитор.
Представитель позднего барокко. В 1696–1704 учился (в т. ч. у И. Кунау) в школе при ц. Св. Фомы в Лейпциге. Был дружен с Г. Ф. Телеманом. С 1707 клавесинист в Гамбургском оперном театре, для которого написал 5 опер (в т. ч. «Беллерофонт», 1708). С 1709 вице-капельмейстер, с 1712 придворный капельмейстер в Дармштадте. Создал не менее 8 опер (значит. часть музыки утеряна), Магнификат, не менее 1418 духовных и 24 светских кантат, 113 симфоний, не менее 86 оркестровых увертюр (сюит), св. 40 концертов для разл. составов, св. 30 ансамблевых сонат, а также множество пьес для клавира (большинство их объединены в сюиты). При жизни считался одним из лучших музыкантов Германии, однако впоследствии был надолго забыт. Возрождение музыки Г. началось в 20 в.
Сочинения:
Ausgewä hlte Werke / Hrsg. F. von Noack. Kassel, 1955–1957. Bd 1–4.
Автор статьи: Бочаров Ю. С.