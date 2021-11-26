ГРАУПНЕР (Graupner) Кристоф

Немецкий ком­по­зи­тор.

Пред­ста­ви­тель позд­не­го ба­рок­ко . В 1696–1704 учил­ся (в т. ч. у И. Ку­нау) в шко­ле при ц. Св. Фо­мы в Лейп­ци­ге. Был дру­жен с Г. Ф. Те­ле­ма­ном. С 1707 кла­ве­си­нист в Гам­бург­ском опер­ном те­ат­ре, для ко­то­ро­го на­пи­сал 5 опер (в т. ч. «Бел­ле­ро­фонт», 1708). С 1709 ви­це-ка­пель­мей­стер, с 1712 при­двор­ный ка­пель­мей­стер в Дарм­штад­те. Со­здал не ме­нее 8 опер (зна­чит. часть му­зы­ки уте­ря­на), Маг­ни­фи­кат, не менее 1418 ду­хов­ных и 24 свет­ских кан­тат, 113 сим­фо­ний, не ме­нее 86 ор­ке­стро­вых увер­тюр (сю­ит), св. 40 кон­цер­тов для разл. со­ста­вов, св. 30 ан­самб­ле­вых со­нат, а так­же мно­жест­во пьес для кла­ви­ра (боль­шин­ст­во их объе­ди­не­ны в сюи­ты). При жиз­ни счи­тал­ся од­ним из луч­ших му­зы­кан­тов Гер­ма­нии, од­на­ко впо­след­ст­вии был на­дол­го за­быт. Воз­рож­де­ние му­зы­ки Г. на­ча­лось в 20 в.

Сочинения:

Ausgewä hlte Werke / Hrsg. F. von Noack. Kassel, 1955–1957. Bd 1–4.

Автор статьи: Бо­ча­ров Ю. С.