ГРАФФ (Graff) Антон

Немецкий жи­во­пи­сец .

По про­ис­хо­ж­де­нию швей­ца­рец. Учил­ся у И. У. Шел­лен­бер­га в Вин­тер­ту­ре (1753–56), за­тем у И. Я. Хай­да в Аугс­бур­ге. С 1766 при­двор­ный жи­во­пи­сец в Дрез­де­не, с 1789 проф. АХ там же. Круп­ней­ший нем. порт­ре­тист 2-й пол. 18 в., Г. соз­дал об­шир­ную га­ле­рею (ок. 2 тыс. про­из­ве­де­ний) вы­даю­щих­ся дея­те­лей эпо­хи Про­све­ще­ния (И. Г. Гер­дер, К. В. Глюк, Г. фон Клейст, Г. Э. Лес­синг, Д. Н. Хо­до­вец­кий, Ф. Шил­лер и др., так­же ряд ав­то­порт­ре­тов). Ран­ние про­из­ве­де­ния Г. ис­пол­не­ны в тра­ди­ции па­рад­но­го ба­роч­но­го порт­ре­та («Фрид­рих II, принц Прус­ский», 1777–78, «Фре­де­ри­ка, прин­цес­са Прус­ская», 1787, оба – за­мок Шар­лот­тен­бург, Бер­лин). Ка­мер­ные об­ра­зы Г., чу­ж­дые идеа­ли­за­ции, близ­ки ро­ко­ко и сен­ти­мен­та­лиз­му; их от­ли­ча­ют про­ник­но­вен­ность ха­рак­тери­сти­ки, про­сто­та ком­по­зиц. по­строе­ния, тё­п­лый ко­ло­рит со сбли­жен­ной све­то­тенью. Ока­зал зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие ро­ман­тич. пей­за­жа, об­ра­тив­шись к это­му жан­ру в позд­ний пе­ри­од твор­чест­ва («Вид ок­ре­ст­но­стей Дрез­де­на», 1800, КГ, Дрез­ден).

Иллюстрации:

А. Графф. Порт­рет ак­тё­ра К. Эк­го­фа. 1774. Му­зей зам­ка Фри­ден­штейн (Го­та). Архив БРЭ.

Автор статьи: Му­ра­тов А. М.