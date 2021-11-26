ГРАФФ (Graff) Антон
Немецкий живописец.
По происхождению швейцарец. Учился у И. У. Шелленберга в Винтертуре (1753–56), затем у И. Я. Хайда в Аугсбурге. С 1766 придворный живописец в Дрездене, с 1789 проф. АХ там же. Крупнейший нем. портретист 2-й пол. 18 в., Г. создал обширную галерею (ок. 2 тыс. произведений) выдающихся деятелей эпохи Просвещения (И. Г. Гердер, К. В. Глюк, Г. фон Клейст, Г. Э. Лессинг, Д. Н. Ходовецкий, Ф. Шиллер и др., также ряд автопортретов). Ранние произведения Г. исполнены в традиции парадного барочного портрета («Фридрих II, принц Прусский», 1777–78, «Фредерика, принцесса Прусская», 1787, оба – замок Шарлоттенбург, Берлин). Камерные образы Г., чуждые идеализации, близки рококо и сентиментализму; их отличают проникновенность характеристики, простота композиц. построения, тёплый колорит со сближенной светотенью. Оказал значит. влияние на развитие романтич. пейзажа, обратившись к этому жанру в поздний период творчества («Вид окрестностей Дрездена», 1800, КГ, Дрезден).
Иллюстрации:
А. Графф. Портрет актёра К. Экгофа. 1774. Музей замка Фриденштейн (Гота). Архив БРЭ.
Автор статьи: Муратов А. М.