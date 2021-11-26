Гизо (фр. Guizot), Франсуа-Пьер-Гийом

Гизо` (фр. Guizot), Франсуа-Пьер-Гийом (04.10.1787, Ним — 12.09.1874, Валь-Рише) — французский историк и государственный деятель, член Французской академии (1836). Происходил из респектабельной протестантской семьи. Его отец, адвокат , был гильотинирован в 1794, после чего семейство Гизо покинуло Францию и нашло временное пристанище в Женеве. По возвращении на родину в 1805 Г. учился на юридическом факультете Сорбонны, откуда вышел убежденным либералом, приверженцем конституционной монархии. В 1812 начал преподавать современную историю в Сорбонне. С 1814 на государственной службе: генеральный секретарь Временного правительства; в годы Реставрации руководил секретариатом в Министерстве внутренних дел и в Министерстве юстиции, затем работал в Государственном совете. В 1820 сблизился с либеральной оппозицией и оставил государственную службу, считая, что режим Реставрации попирает Хартию 1814. Вернулся в Сорбонну, где читал курс лекций по современной истории. В это время вышли в свет его первые исторические труды — «История английской революции» («Histoire de la revolution d’Anglettere», v. 1—2, 1826—1827; рус. пер. т. 1—3, 1868), «История европейской цивилизации» («Histoire de la civilisation en Europe» 1828; рус. пер. 1892), «История цивилизации во Франции» («Histoire de la civilisation en France», v. 1—4, 1830; рус. пер. т. 1—2, 1877—1881) и др. В этих работах отчетливо прослеживались симпатии Г. к британской политической системе, которую он считал идеалом государственного устройства. Задолго до К. Маркса выдвинул тезис о классовой борьбе как главной движущей силе исторических событий, но сущность классовых различий сводил лишь к имущественным отношениям, не поднимая вопрос о происхождении собственности. История Франции в понимании Г. — это первоначально борьба между завоевателями Галлии — германцами и порабощенными ими галло-римлянами, а в дальнейшем — между дворянами (потомками германцев) и третьим сословием. Впоследствии Г. отказался от этой концепции. В 1830 Г. был избран в парламент , где стал одним из лидеров умеренной либеральной оппозиции. Сыграл важную роль в дни Июльской революции 1830 и приведении к власти Луи-Филиппа, считая эти события логическим завершением Французской революции XVIII в., начавшейся в 1789. В период Июльской монархии (1830—1848) неоднократно занимал министерские посты (министр внутренних дел в министерстве народного просвещения в 1832—1837, министр иностранных дел в 1840—1848, в 1840—1848 фактически руководил правительством), а в 1847—1848 был премьер-министром. Как государственный деятель проявил себя последовательным противником демократического движения. После революции 1848 (см. Революции 1848—1849) отошел от политической деятельности и вернулся к исследовательской и преподавательской работе. В это время исторические взгляды Г. претерпели существенную эволюцию. Он отказался от теории классовой борьбы в пользу всеобщего классового мира. В 1850—1860 опубликовал ряд работ по истории Франции и Англии, а также собственные воспоминания. Соч.: История цивилизации в Европе. СПб., 1892; История цивилизации во Франции. Т. 1—4. М., 1877—1881; Размышления о сущности христианской веры. М., 1865; Memoires politiques et historiques. Paris, 1869; Memoires pour servir a l’histoire de mon temps. Vol. 1—8. Paris, 1867; История Английской революции. Т. 1—3. СПб., 1868. Лит.: Таньшина Н. Франсуа Гизо: теория и практика французского умеренного либерализма. М., 2000; Broglie G. de. Guizot. Paris, 1990; Johnson D. Guizot, Aspects of French History (1787—1874). London, 1963; Rosanvallon P. Le moment Guizot. Paris, 1985.