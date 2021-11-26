ГИББС ДЖЕЙМС
ГИББС ДЖЕЙМС - шотландский архитектор.
Учился в колледже в Абердине, затем в Риме у К. Фонтаны. С конца 1708 года работал в Лондоне, где пользовался покровительством влиятельной шотландской знати. В 1713-1715 годах был инспектором комиссии по строительству 50 лондонских церквей; создал несколько проектов, в т. ч. для церкви Сент-Мэри-ле-Стренд (1714-1717 годы), соединив элементы архитектуры К. Рена и итальянского барокко. Церковь Сент-Мартин-ин-те-Филдс на Трафальгарской площади (1720-1726 годы) стала образцом для многих англиканских церквей в Великобритании и других странах. Исполнял многочисленные заказы усадебной архитектуры, в которых проявились черты палладианской виллы: поместья в Кенонсе в Мидлсексе (1716-1719 годы), Садбрук-парк в Суррее (около 1720 года), Дитчли-хаус в Оксфордшире (1720-1725 годы), садовый павильон Октагон в Туикенеме (около 1718 года) и др.
Среди наиболее значительных построек Гиббса - больница Святого Варфоломея в Лондоне (с 1728 года), здание Сената Кембриджского университета (1722-1730 годы) и Феллоус-билдинг в Кингс-колледже (1724-1730 годы) в Кембридже, центрическое купольное здание Библиотеки Рэдклиффа в Оксфорде (1737-1749 годы). По проектам Гиббса создан ряд скульптурных памятников, в т. ч. в Вестминстерском аббатстве (Дж. Холлесу, 1723, скульптор Ф. Берд и др.). Его труды по архитектуре были популярны в Великобритании и Америке.