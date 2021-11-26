ГИББС ДЖЕЙМС

ГИББС ДЖЕЙМС - шотландский архитектор.

Учил­ся в кол­лед­же в Абер­ди­не, за­тем в Ри­ме у К. Фон­та­ны. С конца 1708 года ра­бо­тал в Лон­до­не, где поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом влия­тель­ной шотландской зна­ти. В 1713-1715 годах был ин­спек­то­ром ко­мис­сии по строи­тель­ст­ву 50 лон­дон­ских церк­вей; соз­дал несколько про­ек­тов, в т. ч. для церкви Сент-Мэ­ри-ле-Стренд (1714-1717 годы), со­еди­нив эле­мен­ты ар­хи­тек­ту­ры К. Ре­на и итальянского ба­рок­ко . Цер­ковь Сент-Мар­тин-ин-те-Филдс на Тра­фаль­гар­ской площади (1720-1726 годы) ста­ла об­раз­цом для многих анг­ли­кан­ских церк­вей в Ве­ли­ко­бри­та­нии и других стра­нах. Ис­пол­нял мно­го­численные за­ка­зы уса­деб­ной ар­хи­тек­ту­ры, в ко­то­рых про­яви­лись чер­ты пал­ла­ди­ан­ской вил­лы: по­ме­стья в Ке­нон­се в Мид­лсек­се (1716-1719 годы), Сад­брук-парк в Сур­рее (около 1720 года), Дитч­ли-ха­ус в Окс­форд­шире (1720-1725 годы), са­до­вый па­виль­он Ок­та­гон в Туи­ке­не­ме (около 1718 года) и др.

Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных по­стро­ек Гиббса - боль­ни­ца Святого Вар­фо­ло­мея в Лон­до­не (с 1728 года), зда­ние Се­на­та Кем­бридж­ско­го университета (1722-1730 годы) и Фел­ло­ус-бил­динг в Кингс-кол­лед­же (1724-1730 годы) в Кем­брид­же, цен­трическое ку­поль­ное зда­ние Библиотеки Рэд­клиф­фа в Окс­фор­де (1737-1749 годы). По про­ек­там Гиббса соз­дан ряд скульп­тур­ных па­мят­ни­ков, в т. ч. в Вест­мин­стер­ском аб­бат­ст­ве (Дж. Хол­ле­су, 1723, скульп­тор Ф. Берд и др.). Его тру­ды по ар­хи­тек­ту­ре бы­ли по­пу­ляр­ны в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Аме­ри­ке.