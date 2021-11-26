Гёте (нем. Gothe), Иоганн Вольфганг фон

Гёте (нем. Gothe), Иоганн Вольфганг фон (28.08.1749, Франкфурт-на-Майне — 22.03.1832, Веймар) — немецкий поэт, писатель, философ. Родился в бюргерской семье. Получил разностороннее домашнее образование . Знал французский, итальянский и классические языки. В 1765—1770 учился в университетах Лейпцига и Страсбурга, защитил диссертацию по праву. Помимо юриспруденции Г. живо интересовался естествознанием, увлекался медициной. В 1774 поступил на государственную службу при дворе герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского и переехал в Веймар, где жил до конца жизни. Занимал пост одного из трех главных государственных советников герцога. Отвечал за вопросы экономики и армии. За годы службы много путешествовал по Германии, посещал Швейцарию и Италию. После 1789 Г. практически отошел от государственной деятельности. Не принял Французскую революцию XVIII в., но позже стал ярым поклонником Наполеона I, который наградил его орденом Почетного Легиона. Большую часть жизни Г. посвятил литературе, искусству, естествознанию, руководству театром. Стихи начал писать еще в университете, соблюдая традиции литературы ро-коко, но вскоре отошел от них, поставив в своих произведениях проблему личных душевных поисков героя. Литературные изыскания Г. привели его к основанию литературного движения «Бури и натиска» — крупнейшей западноевропейской литературной школы рубежа XVIII—XIX вв., ставившей на первое место изображение человеческих страстей и индивидуальности. Литературные произведения Г. принесли ему широкую славу и много последователей, прежде всего Ф. Шиллера, которого с Г. роднили и политические взгляды, и литературные вкусы, особенно восхищение античной классикой. Благодаря дружбе и литературному соревнованию с Шиллером, Г. сумел развить свой собственный неповторимый литературный стиль. Литературное наследие Г. включает в себя лирику, драмы, баллады, эпические произведения, автобиографию. Первое значительное произведение, принесшее Г. известность — драма «Гёц фон Берлихинген» (1773). К наиболее знаменитым произведениям относятся романы и драмы «Страдания юного Вертера» (1774), «Эгмонт» (1775), «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1775), «Ифигения» (1779). Крупнейшим литературным достижением считается трагедия «Фауст» (1808). Соч.: Собрание сочинений. 10 т. М., 1975—1978; Goethes Werke. Bd. 14. Munchen, 1982—2008. Лит.: Аникст А. А. Творческий путь Гете. М., 1986; Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1987; Boyle N. Goethe. Der Dichter in seiner Zeit. Bd I: 1749—1790. Bd II: 1790—1803. Frankfurt am Main, 2004; Claudon F. Goethe: Essai de biographie. Paris, 2011.