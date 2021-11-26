ГЕРБЕРТ МАРТИН
ГЕРБЕРТ МАРТИН - князь-аббат монастыря Санкт-Блазиен, немецкий теолог, историк, музыковед. Крестильное имя - Франц Доминик Бернхард, барон фон Хорнау.
Воспитывался в иезуитских школах во Фрайбурге (Брайсгау) и в Клингенау (Аргау).
Вступил в орден бенедиктинцев в монастыре Санкт-Блазиен в 1736 году, посвящен в сан пресвитера в 1744 году. С 1755 года монастырский библиотекарь, а также наставник по философии и теологии. В 1759-1763 годах путешествовал по Германии, Италии и Франции, собирая и каталогизируя рукописные источники по истории Церкви (смотри сочинения Герберта: Iter alemannicum, accedit italicum et gallicum: sequuntur glossaria theotisca ex codicibus manuscriptis a saec. IX usque XIII. St. Blasien, 1765. [S. l.,] 17732; немецкий перевод.: Reisen durch Alemannien, Welschland und Frankreich... / Übers. v. J. L. K[öhler]. Ulm, 1767). В 1764 году был назначен князем-аббатом монастыря Санкт-Блазиен. при нем обитель достигла наивысшего расцвета за всю историю существования. После пожара 1768 года (унесшего бóльшую часть уникальной рукописной коллекции Герберта), пользуясь протекцией императрицы Марии Терезии, Герберт за 15 лет отстроил монастырь (новое здание было освящено в 1783 году), превратив его в своего рода научную академию по образцу парижского аббатства Сен-Жермен-де-Пре.
Церковно-политическую и научную деятельность Герберта можно проследить по его переписке и документам (Briefe und Akten des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien, 1764-1793 / Vorarb. v. G. Pfeilschifter, A. Allgeier; bearb. v. W. Müller. Karlsruhe, 1957-1962. 2 Bde).
Одним из первых крупных печатных трудов Герберта стало изложение основ экзегетического, канонического, догматического, нравственного, мистического, литургического, та́инственного и символического (т. е. изложенного в порядке Апостольского Символа веры) богословия (Principia theologiae. St. Blasien e. a., 1757-1759. 8 t.). Гербертом были написаны и другие работы в области сакраментологии (Theologia vetus et nova circa praesentiam Christi in eucharistia. Friburgi Brisgoiae, 1756; De eo quod est juris divini et ecclesiastici in sacramentis, praesertim confirmationis. St. Blasien, 1764; De selectu theologico circa effectus sacramentorum. St. Blasien, 1764), каноники (De communione potestatis ecclesiasticae inter summos ecclesiae principes pontificem et episcopos. St. Blasien, 1761 и др.), аскетики (Solitudo sacra, seu Exercitia spiritualia octo vel decem dierum, ex doctrina et exemplis S.S. Scripturae et S.S. Patrum, in usum pastorum Ecclesiae. Augustae Vindelicorum, 1787), апологетики (De Radiis divinitatis in operibus naturae, providentiae et gratiae. St. Blasien, 1762. 3 vol.) и др. дисциплин (Systema novum theologiae christianae universae. [S. l., s. a.]; Apparatus ad eruditionem theologicam. St. Blasien, 1764). Как богослов-полемист Герберт находился в оппозиции фебронианству, янсенизму и атеистическому рационализму, проникавшему в то время в южнонемецкие земли из соседней Франции (Ecclesia militans, regnum Christi in terris, in suis fatis repraesentata. St. Blasien, 1789. 2 t. in 1 vol.; Jansenisticarum controversiarum ex doctrina S. Augustini retractatio. St. Blasien, 1791; Demonstratio verae religionis veraeque ecclesiae contra quasvis falsas. St. Blasien, 1760). Гербертом было написано и несколько исторических трудов, в частности о Шварцвальде (Historia Nigrae Silvae, ordinis S. Benedicti coloniae. St. Blasien, 1783-1788. 3 vol.; немецкий перевод: Geschichte des Schwarzwaldes / Übers. v. A. Weh. Freiburg i. Br., 1993-1996. 2 Bde).
Наибольшее значение сохранили работы Герберта в области церковной музыки и истории богослужения. В 1774 году Герберт закончил труд «О пении и духовной музыке от раннецерковной эпохи до нашего времени» (De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus. St. Blasien, 1774. Graz, 1968r. 2 t.), положивший начало музыкальной медиевистике Нового времени. В 1776 году он издал историко-литургическое исследование «Древняя немецкая литургия с предисловием, комментариями и замечаниями» (Vetus liturgia alemannica disquisitionibus praeviis, notis, et observationibus illustrata. St. Blasien, 1776. Hildesheim, 1967r. 3 pt. in 2 vol.), в 1777-1779 годах дополнил его публикацией источников под названием «Памятники древней немецкой литургии» (Monumenta veteris liturgiae alemanniсae. St. Blasien, 1777-1779. 2 t.). До настоящего времени сохраняет значение антология «Церковные писатели о духовной музыке» (Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum ex variis Italiae, Galliae et Germaniae codicibus manuscriptis collecti. St. Blasien, 1784. Graecium, 1905; Mil., 1931. Hildesheim, 1963. 3 t.), в которой Герберт напечатал по рукописям (в т. ч. ныне утерянным) все важнейшие трактаты о музыке (более 40) эпохи средневековья (частично и поздней античности). Имя Герберта как музыковеда-историка стоит в одном ряду с именами Ч. Бёрни и И.Н. Форкеля.
Из музыкальных сочинений Герберта сохранились 12 офферториев (см.: Klesatl R., Gerbert M. XXIV Offertoria solennia in festis Domini, B. Virginis et quorumvis sanctorum. Augsburg, 1747) и 2-хорная 8-голосная Месса Великого четверга в 10 часов (Missa in coena Domini // De cantu et musica sacra. T. 2).