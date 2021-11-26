ГАЛЛИАРИ

ГАЛЛИАРИ - семья итальянских сценографов и живописцев-декораторов XVIII - начала XIX веков.

Гла­ва се­мьи - жи­во­пи­сец Джо­ван­ни Галлиари (Стар­ший) (около 1680-1720 годов) из Ан­дор­но (Пье­монт); ра­бо­тал в Ми­ла­не и Кре­мо­не. Его сы­но­вья - Бер­нар­ди­но, Фаб­ри­цио и Джо­ван­ни Ан­то­нио. Те­ат­раль­ные ра­бо­ты се­мьи Галлиари (пре­имущественно оформ­ле­ние опер-се­риа, а так­же опер-буф­фа) за­вое­ва­ли ев­ропейскую из­вест­ность; в них об­на­ру­жи­ва­ет­ся пе­ре­ход от позд­не­го ба­рок­ко к ро­ко­ко.

Бер­нар­ди­но (03.11.1707 года, Ан­дор­но - 31.03.1794 года, там же), учил­ся в Ми­ла­не в 1720-х годах (вме­сте с бра­том Фаб­ри­цио). Ис­пы­тал влия­ние Дж.Б. Тье­по­ло и Дж.Б. Кро­за­то. Бра­тья час­то ра­бо­та­ли вме­сте, од­на­ко Фаб­ри­цио пред­по­чи­тал ар­хитектурные мо­ти­вы, а Бер­нар­ди­но - изо­бра­же­ние фи­гур. В 1735 году братья Галлиари ис­пол­ни­ли ил­лю­зио­ни­стичные рос­пи­си в зам­ке гер­цо­га Вис­кон­ти в Бринь­я­но-Джера-д’Адда. Воз­дей­ст­вие французского ро­ко­ко за­мет­но в рос­пи­сях Бер­нар­ди­но Вил­лы Бет­то­ни в Боль­я­ко (на озере Гар­да), зам­ка дел­ла- Кро­че в Ас­ти (1760-е годы), пла­фо­не Вил­лы Кри­вел­ли в Кас­тел­лац­цо-ди-Бол­ла­те, близ Ми­ла­на. В 1772 году Бер­нар­ди­но был при­гла­шён ко­ро­лём Фрид­ри­хом II в Бер­лин, где де­ко­ри­ро­вал церковь Святого Хед­ви­ги и оформ­лял спек­так­ли при­двор­но­го те­ат­ра; на­пи­сал порт­рет Фрид­ри­ха II Ве­лико­го (ча­ст­ная кол­лек­ция, Ан­дор­но). В позд­них со­вме­ст­ных ра­бо­тах братья Галлиари (де­кор зам­ка Ле-Марш близ Шам­бе­ри, в Са­войе) за­ме­тен пе­ре­ход к клас­си­ци­стическому сти­лю (под влия­ни­ем искусства Ф. Юва­ры). Бра­тья ра­бо­та­ли так­же в те­ат­рах Ми­ла­на (с 1742 года; оформ­лен­ной ими по­ста­нов­кой опе­ры «Уз­нан­ная Ев­ро­па» А. Саль­е­ри от­крыл­ся те­атр «Ла Ска­ла» в 1778 году), Ту­ри­на, Ри­ма, Па­ри­жа и Ве­ны («Аль­це­ста» К.В. Глю­ка, 1767 год, и др.). В от­ли­чие от те­ат­раль­ных ра­бот се­мьи Гал­ли-Биб­бие­на, сце­но­гра­фия братьев Галлиари бо­лее сдер­жан­на по фор­ме и час­то ис­поль­зу­ет пей­заж­ные мо­ти­вы (изо­бра­же­ния не­ба, де­ревь­ев, морского бе­ре­га и т. п.). Бер­нар­ди­но пи­сал так­же ре­лигиозные кар­ти­ны («По­кло­не­ние вол­хвов», га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан). Сре­ди уче­ни­ков братьев Галлиари - П. ди Г. Гон­за­го.

Фаб­ри­цио (28.09.1709 год, Ан­дор­но - июнь 1790 год, Тре­ви­льо), в го­ды учё­бы в Ми­ла­не ис­пы­тал влия­ние сце­но­гра­фа П. Ри­ги­ни. Ра­бо­тал в те­ат­рах Ми­ла­на, Ту­ри­на, Ло­ди, Пар­мы, Па­ри­жа, Инс­бру­ка, Ве­ны. В пей­заж­ных мо­ти­вах его де­ко­ра­ций, с их хруп­ким изя­ще­ст­вом форм, оби­ли­ем све­та и воз­ду­ха, ощу­ти­мо влия­ние французского ро­ко­ко; в позд­них ра­бо­тах мас­тер от­дал дань клас­си­циз­му (фрон­таль­ность ком­по­зи­ций, сим­мет­рия, рав­но­ве­сие форм). Ис­пол­нил рос­пись ку­по­ла со­бо­ра в Бер­га­мо. Его сы­но­вья - Джу­зеп­пе (Джу­зеп­пи­но) (1742 или 1748-1817 годы), жи­во­пи­сец и сце­но­граф (ра­бо­тал в Ту­ри­не, Же­не­ве, Мар­се­ле; так­же ав­тор пей­заж­ных ак­ва­ре­лей) и Джо­ван­ни (Млад­ший) (1746-1818 годы), ра­бо­тав­ший в Ту­ри­не и Бер­ли­не.

Джо­ван­ни Ан­то­нио (26.03.1714 год, Ан­дор­но - 1783 год, Ми­лан), жи­во­пи­сец, изо­бра­жав­ший пре­имущественно цве­ты; ра­бо­тал в Ми­ла­не. Его сы­но­вья - жи­во­пи­сец Фаб­ри­цио (Млад­ший) и сце­но­граф (так­же пей­за­жист) Гас­па­ро (1761-1823 годы), ра­бо­тав­ший в те­ат­рах Вер­чел­ли, Ка­за­ле, Ве­не­ции, Ге­нуи, Ве­ны и Ми­ла­на.

Иллюстрация:

Б. и Ф. Гал­лиа­ри. Про­ект де­ко­ра­циидля по­ста­нов­ки опе­ры «По­бе­да Ги­ме­нея» Б. Га­луп­пи в «Те­ат­ро Ред­жо» в Ту­ри­не. Гра­вю­ра Ле Ба. 1750 год. Те­ат­раль­ный му­зей (Мюн­хен). Архив БРЭ.

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