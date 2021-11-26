ГАЛЛИАРИ
ГАЛЛИАРИ - семья итальянских сценографов и живописцев-декораторов XVIII - начала XIX веков.
Глава семьи - живописец Джованни Галлиари (Старший) (около 1680-1720 годов) из Андорно (Пьемонт); работал в Милане и Кремоне. Его сыновья - Бернардино, Фабрицио и Джованни Антонио. Театральные работы семьи Галлиари (преимущественно оформление опер-сериа, а также опер-буффа) завоевали европейскую известность; в них обнаруживается переход от позднего барокко к рококо.
Бернардино (03.11.1707 года, Андорно - 31.03.1794 года, там же), учился в Милане в 1720-х годах (вместе с братом Фабрицио). Испытал влияние Дж.Б. Тьеполо и Дж.Б. Крозато. Братья часто работали вместе, однако Фабрицио предпочитал архитектурные мотивы, а Бернардино - изображение фигур. В 1735 году братья Галлиари исполнили иллюзионистичные росписи в замке герцога Висконти в Бриньяно-Джера-д’Адда. Воздействие французского рококо заметно в росписях Бернардино Виллы Беттони в Больяко (на озере Гарда), замка делла- Кроче в Асти (1760-е годы), плафоне Виллы Кривелли в Кастеллаццо-ди-Боллате, близ Милана. В 1772 году Бернардино был приглашён королём Фридрихом II в Берлин, где декорировал церковь Святого Хедвиги и оформлял спектакли придворного театра; написал портрет Фридриха II Великого (частная коллекция, Андорно). В поздних совместных работах братья Галлиари (декор замка Ле-Марш близ Шамбери, в Савойе) заметен переход к классицистическому стилю (под влиянием искусства Ф. Ювары). Братья работали также в театрах Милана (с 1742 года; оформленной ими постановкой оперы «Узнанная Европа» А. Сальери открылся театр «Ла Скала» в 1778 году), Турина, Рима, Парижа и Вены («Альцеста» К.В. Глюка, 1767 год, и др.). В отличие от театральных работ семьи Галли-Биббиена, сценография братьев Галлиари более сдержанна по форме и часто использует пейзажные мотивы (изображения неба, деревьев, морского берега и т. п.). Бернардино писал также религиозные картины («Поклонение волхвов», галерея Брера, Милан). Среди учеников братьев Галлиари - П. ди Г. Гонзаго.
Фабрицио (28.09.1709 год, Андорно - июнь 1790 год, Тревильо), в годы учёбы в Милане испытал влияние сценографа П. Ригини. Работал в театрах Милана, Турина, Лоди, Пармы, Парижа, Инсбрука, Вены. В пейзажных мотивах его декораций, с их хрупким изяществом форм, обилием света и воздуха, ощутимо влияние французского рококо; в поздних работах мастер отдал дань классицизму (фронтальность композиций, симметрия, равновесие форм). Исполнил роспись купола собора в Бергамо. Его сыновья - Джузеппе (Джузеппино) (1742 или 1748-1817 годы), живописец и сценограф (работал в Турине, Женеве, Марселе; также автор пейзажных акварелей) и Джованни (Младший) (1746-1818 годы), работавший в Турине и Берлине.
Джованни Антонио (26.03.1714 год, Андорно - 1783 год, Милан), живописец, изображавший преимущественно цветы; работал в Милане. Его сыновья - живописец Фабрицио (Младший) и сценограф (также пейзажист) Гаспаро (1761-1823 годы), работавший в театрах Верчелли, Казале, Венеции, Генуи, Вены и Милана.
Иллюстрация:
Б. и Ф. Галлиари. Проект декорациидля постановки оперы «Победа Гименея» Б. Галуппи в «Театро Реджо» в Турине. Гравюра Ле Ба. 1750 год. Театральный музей (Мюнхен). Архив БРЭ.