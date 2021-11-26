ДРЕЗДЕНСКАЯ ОПЕРА

ДРЕ́ЗДЕНСКАЯ О́ПЕРА - государственная, оперно-балетный театр в ФРГ.

Опер­ные пред­став­ле­ния при дво­ре кур­фюр­ста вос­хо­дят к концу XVI века, в 1617-1672 годах при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром был Г. Шютц. В 1667 году от­кры­то пер­вое зда­ние опер­но­го те­ат­ра (архитектор В. К. фон Клен­гель), в 1719 году - Боль­шой опер­ный те­атр в Цвин­ге­ре (архитектор М. Д. Пёп­пель­ман), в 1755 году - Ма­лый при­двор­ный те­атр (Те­атр ко­ме­дии; архитектор П. Мо­рет­ти). На этих сце­нах ста­ви­лись в основном итальянские опе­ры и опе­ры-се­риа И. А. Хас­се и И. Г. Нау­ма­на, с конца XVIII века в ре­пер­ту­ар вклю­ча­лись зин­гш­пи­ли В. А. Мо­цар­та , И. А. Хил­ле­ра, К. Дит­терс­дор­фа, Ф. К. Зюс­май­ра. В 1817 году ос­но­ва­на Немецкая опер­ная труп­па, её пер­вый ка­пель­мей­стер - К. М. фон Ве­бер (до 1826 года). В 1841 году от­кры­то зда­ние Сак­сон­ской ко­ро­лев­ской при­двор­ной опе­ры (архитектор Г. Зем­пер; от­сю­да рас­про­стра­нён­ное название «Зем­пе­ров­ская опе­ра»; сго­ре­ло в 1869 году, вос­ста­нов­ле­но в 1878 году под руководством Зем­пе­ра; раз­ру­ше­но при бом­бар­ди­ров­ке в 1945 году, вос­ста­нов­ле­но в 1985 году) - с 1918 года Дрез­ден­ская государственная опе­ра, с 1991 года Сак­сон­ская государственная опе­ра (Sä chsische Staats­oper).

В 1843-1849 годах ди­ри­жё­ром был Р. Ваг­нер, ко­то­рый по­ста­вил здесь свои опе­ры «Ри­ен­ци» (1842 год), «Ле­ту­чий гол­лан­дец» (1843 год) и «Тан­гей­зер» (1845 год). В 1863 году со­сто­я­лась пре­мье­ра опе­ры «Фе­ра­морс» А. Г. Ру­бин­штей­на. Те­атр дос­тиг рас­цве­та под руководством ди­ри­жё­ра Э. фон Шу­ха (с 1889 года ге­не­раль­ный музыкальный ди­рек­тор), ко­то­рый до­бил­ся вы­со­чай­ше­го уров­ня ис­пол­не­ния и осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ки 50 опер, сре­ди ко­то­рых - пре­мье­ры опер Р. Штрау­са «Са­ло­мея» (1905 год), «Элек­тра» (1909 год), «Ка­ва­лер ро­зы» (1911 год). Ди­ри­жёр И. А. Доб­ро­вейн впер­вые по­ста­вил на немецкой сце­не опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (1923 год) и «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го (1924 год). С боль­шим ус­пе­хом в те­ат­ре про­шли пре­мье­ры опер Ф. Бу­зо­ни, П. Хин­де­ми­та, Р. Штрау­са, К. Вай­ля и других. В 1948-1985 годах опер­ная труп­па ра­бо­та­ла в зда­нии Дрез­ден­ско­го государственного те­ат­ра. Сре­ди музыкальных ру­ко­во­ди­те­лей те­ат­ра - Ф. Буш (1922-1933 годы), К. Бём (1934-1943 годы), Р. Кем­пе (1950-1952 годы), Ф. Кон­вич­ный (1953-1955 годы), О. Су­ит­нер (1960-1964 годы), З. Курц (1975-1983 годы), Ф. Луи­зи (с 2007 года). Сре­ди главных ре­жис­сё­ров - Г. Куп­фер (1972-1981 годы), Й. Херц (1985-1990 годы). Спек­так­ля­ми ди­ри­жи­ру­ют так­же С. Быч­ков, Дж. Си­но­по­ли, И. Метц­махер. На сце­не Дрезденской оперы в раз­ные го­ды вы­сту­па­ли пев­цы М. Че­бо­та­ри, Р. Тау­бер, П. Шрай­ер, Т. Адам, сре­ди со­лис­тов (се­зон 2006/07 года) - К. Моль, Э. Гру­бе­ро­ва, В. Ка­за­ро­ва, Н. Штем­ме.

В 1825 году К. М. фон Ве­бер ор­га­ни­зо­вал по­сто­ян­ную ба­лет­ную труп­пу. В XIX веке ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли ро­ман­тические ба­ле­ты Й. Бай­е­ра, Л. Де­ли­ба. В 1908-1915 годах со­лис­том был Г. Крёл­лер - тан­цов­щик и хо­рео­граф клас­сического на­прав­ле­ния. Ба­лет­ная труп­па Дрезденской оперы дос­тиг­ла рас­цве­та под ру­ко­во­дством пред­ста­ви­тель­ниц сво­бод­но­го тан­ца - Э. фон Кле­ве-Петц (1924-1928 годы), В. Кра­ти­на (1932-1934 годы). Сре­ди ми­ро­вых пре­мьер - «Прин­цес­са Ту­ран­дот» Г. фон Эй­не­ма (1944 год, ба­летмейстер Т. Гзов­ская). В 1956-1864 годах труп­пу воз­глав­лял Т. Шил­линг (бла­го­да­ря ему бы­ли по­став­ле­ны ба­ле­ты «Ле­бе­ди­ное озе­ро» и «Спя­щая кра­са­ви­ца» П. И. Чай­ков­ско­го ), в 1978-1890 годах - Х. Ван­дт­ке («Пы­лаю­щий мир» У. Цим­мер­ма­на, 1985 год; «Ко­роль Лир» Ф. Вис­ма­на, 1990 год), в 1994-2006 годах - В. И. Де­ре­вян­ко, при ко­то­ром в ре­пер­туа­ре те­ат­ра поя­ви­лись по­ста­нов­ки Дж. Ной­май­е­ра, У. Шоль­ца, Ш. Тос­са, Б. Сти­вен­со­на и других. С 2006 года ди­рек­тор ба­лет­ной труп­пы - А. С. Ват­кин, хо­рео­граф - Д. До­усон. В труп­пу вхо­дят ар­ти­сты бо­лее чем из 20 стран (2006 год), сре­ди них - пред­ста­ви­те­ли русской ба­лет­ной шко­лы: Н. Со­ло­губ, В. Те­рёш­ки­на, Д. Се­мё­нов, О. Мель­ни­ко­ва, Е. Вос­тро­ти­на.

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