ДОННЕР ГЕОРГ РАФАЭЛЬ

ДОННЕР ГЕОРГ РАФАЭЛЬ - австрийский скульптор, медальер , ювелир.

Один из круп­ней­ших мас­те­ров позд­не­го ба­рок­ко в Ав­ст­рии; брат скульп­то­ров Мат­те­уса (1704-1756 годы) и Се­ба­сть­я­на Ан­то­на (1707-1763 годы) Дон­не­ров.

Учил­ся в Ве­не у при­двор­но­го юве­ли­ра И. К. Прен­не­ра, ве­не­ци­ан­ско­го скульп­то­ра Дж. Джу­лиа­ни, по­сле 1713 года - у ме­даль­е­ра Б. Рих­те­ра. До 1720 года по­се­тил Фло­рен­цию, Мюн­хен и Дрез­ден (где ра­бо­тал у Б. Пер­мо­зе­ра). Вна­ча­ле за­ни­мал­ся юве­лир­ным де­лом (при­двор­ный мас­тер с 1724 года), соз­да­вал не­боль­шие ста­туи, ино­гда вос­хо­дя­щие к мань­е­ри­стическим про­то­ти­пам («Пье­та», тер­ра­ко­та, 1721 года, Национальная га­ле­рея, Пра­га). Ра­бо­тал в Ве­не, так­же в Зальц­бур­ге (1725-1728 годы), Прес­бур­ге (ны­не Бра­ти­сла­ва, 1729-1739 годы). Де­ко­ри­ро­вал скульп­ту­рой (пут­ти; 1725-1726 годы) па­рад­ную ле­ст­ни­цу двор­ца Ми­ра­бель в Зальц­бур­ге (архитектор И. Л. фон Хиль­деб­рандт).

Ав­тор скульп­тур­но­го де­ко­ра со­бо­ра Святого Мар­ти­на в Прес­бур­ге (в том числе главный ал­тарь и груп­па «Святой Мар­тин и ни­щий»), ал­ле­го­рических фи­гур для фон­та­нов «Ан­дро­ме­да» во дво­ре Ста­рой ра­ту­ши (1740-1741 годы) и «Про­ви­де­ние» на площади Но­во­го рын­ка в Ве­не (сви­нец, 1737-1739 годы; ори­ги­на­лы - в Му­зее ба­рок­ко, Ве­на), в ко­то­рых влия­ние итальянского мань­е­риз­ма со­вме­ще­но с клас­си­ци­зи­рую­щей тра­ди­ци­ей. Соз­дал так­же скульп­тур­ные груп­пы «Апо­фе­оз императора Кар­ла VI» (мра­мор, 1734 год, Австрийская га­ле­рея, Ве­на) и «Пье­та» («Оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста», 1740-1741 годы) для ал­та­ря ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в Гур­ке. Один из луч­ших порт­ре­ти­стов эпо­хи (порт­ре­ты: Кар­ла VI, 1735 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; графа Альт­хан­на, 1738-1739 годы, со­б­ра­ние Академии художеств, Ве­на; оба - рель­е­фы, мра­мор).

Иллюстрация:

Г. Р. Дон­нер. «Пье­та» («Оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста»). Сви­нец. 1740-1741 годы. Со­бор в Гур­ке (Ав­стрия). Архив БРЭ.