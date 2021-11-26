ДОННЕР ГЕОРГ РАФАЭЛЬ
ДОННЕР ГЕОРГ РАФАЭЛЬ - австрийский скульптор, медальер, ювелир.
Один из крупнейших мастеров позднего барокко в Австрии; брат скульпторов Маттеуса (1704-1756 годы) и Себастьяна Антона (1707-1763 годы) Доннеров.
Учился в Вене у придворного ювелира И. К. Преннера, венецианского скульптора Дж. Джулиани, после 1713 года - у медальера Б. Рихтера. До 1720 года посетил Флоренцию, Мюнхен и Дрезден (где работал у Б. Пермозера). Вначале занимался ювелирным делом (придворный мастер с 1724 года), создавал небольшие статуи, иногда восходящие к маньеристическим прототипам («Пьета», терракота, 1721 года, Национальная галерея, Прага). Работал в Вене, также в Зальцбурге (1725-1728 годы), Пресбурге (ныне Братислава, 1729-1739 годы). Декорировал скульптурой (путти; 1725-1726 годы) парадную лестницу дворца Мирабель в Зальцбурге (архитектор И. Л. фон Хильдебрандт).
Автор скульптурного декора собора Святого Мартина в Пресбурге (в том числе главный алтарь и группа «Святой Мартин и нищий»), аллегорических фигур для фонтанов «Андромеда» во дворе Старой ратуши (1740-1741 годы) и «Провидение» на площади Нового рынка в Вене (свинец, 1737-1739 годы; оригиналы - в Музее барокко, Вена), в которых влияние итальянского маньеризма совмещено с классицизирующей традицией. Создал также скульптурные группы «Апофеоз императора Карла VI» (мрамор, 1734 год, Австрийская галерея, Вена) и «Пьета» («Оплакивание Христа», 1740-1741 годы) для алтаря кафедрального собора в Гурке. Один из лучших портретистов эпохи (портреты: Карла VI, 1735 год, Художественно-исторический музей, Вена; графа Альтханна, 1738-1739 годы, собрание Академии художеств, Вена; оба - рельефы, мрамор).
Иллюстрация:
Г. Р. Доннер. «Пьета» («Оплакивание Христа»). Свинец. 1740-1741 годы. Собор в Гурке (Австрия). Архив БРЭ.