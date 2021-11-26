ДОКСАРАС ПАНАЙОТИС

ДОКСАРАС ПАНАЙОТИС - художник и теоретик ионической иконописной школы.

В 1685 году обучался живописи на острове Закинф у иконописца Леоса Мосхоса, выходца с острова Крит. С 1694 по 1699 год в звании офицера состоял на военной службе у венецианцев, участвуя в боевых действиях против турок на острове Лефкада. В 1699-1704 годах учился живописи в Венеции. Этот период ученичества стал определяющим для его творчества, пронизанного духом итальянской живописи Позднего Возрождения . Образцом для подражания художнику стали работы Веронезе.

В 1704-1715 годах проживал в Каламате, работал на Закинфе (иконы для построенной в 1687 году церкви Кирия ту Ангелу, ныне в Византийском музее), Лефкаде и Керкире. Вероятно, им написано (1721-1722 годы) четыре иконы для иконостаса церкви святого Димитрия на Лефкаде (образы Христа, Пресвятой Богородицы, святого Иоанна Крестителя, великомученика Димитрия).

Главной работой Доксараса стала роспись церкви святителя Спиридона Тримифунтского на острове Керкира (1727 год; поновлена Н. Аспиотисом, 1850-1870 годы), образцом которой послужила роспись Веронезе во Дворце дожей в Венеции. Фрагменты работ Доксараса сохранились в митрополичьем дворце, в монастыре Богородицы Кассопитры и в церкви Успения Божией Матери.Доксараса считают основателем ионической школы, привившей интерес к западной иконографии и живописной технике, он стал первым греческим художником, чаще обращавшимся к масляной живописи, нежели к темпере. Портрет Иоганна Матиаса фон дер Шуленбурга (1719 год, собрание Г. Пердиоса, Афины) - единственный сохранившийся образец из работ Доксараса в жанре светской живописи.

В 1720-1724 годах перевел на греческий язык «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи с указаниями по живописной технике Л. Б. Альберти, А. Поццо и П. Сеньери. Является автором трактата «О живописи» (1726 год), где рассуждает о задачах живописи, роли рисунка и композиции, а также восхваляет итальянских художников (особенно высокую оценку дает Тинторетто). В конце трактата помещено 24 рецепта покрытия живописи лаками (наиболее часто приводятся рецепты с ореховым маслом) и золочения.

Сын Доксараса Николаос (около 1700-1775 годов) унаследовал профессию отца и, так же как он, обучался живописи в Венеции. В работах этого мастера прослеживается влияние маньеризма (росписи церкви Богородицы Фанеромени (1753-1761 годы) в городе Закинтос - сохранился плафон «Рождество Богородицы»; десять икон - в Византийском музее города Закинтос; роспись плафонов в церкви великомученика Мины на острове Лефкада (1762 год) - под записью).