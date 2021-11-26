«ДОБРОТОЛЮБИЕ»
«ДОБРОТОЛЮБИЕ» - наименование антологии святоотеческих текстов, посвящённой так называемому умному деланию и его аскетичическим и мистическим основам.
Получила название по одноименному сборнику отрывков из сочинений Оригена, составленному святителями Василием Великим и Григорием Богословом в середине IV века.
Впервые антология подобного рода на греческом языке была составлена и издана (в Венеции в 1782 году) митрополитом Макарием Коринфским (Нотарасом; 1731-1805 годы). Источниками издания послужили рукописи, собранные и изученные Макарием Коринфским в 1775-1777 годах в монастырских библиотеках Патмоса, Хиоса, Афона. В «Добротолюбие» вошли сочинения 36 авторов, в основном посвящённые темам духовного делания и Иисусовой молитвы (молитвы сердца). Общая редакция антологии, предисловие к ней, а также краткие жития каждого из авторов составлены Никодимом Святогорцем.
Инициатива издания славянского перевода, подготовленного школой Паисия Величковского, принадлежит митрополиту Санкт-Петербургскому Гавриилу (Петрову; 1730-1801 годы). Первое издание славянского ««Добротолюбия» вышло в Синодальной типографии в Москве в 1793 году, второе - в 1822 году, третье - в 1832 году [оба последних издания состоялись стараниями святителя Филарета Московского (Дроздова)]. В славянское «Добротолюбие» вошли тексты только части авторов греческой антологии. В 1870-1880-е годы пятитомное изложение «Добротолюбие» на русском языке было подготовлено Феофаном Затворником. Русское «Добротолюбие» было расширено за счёт включения сочинений новых авторов: преподобных Eфрема Сирина, Иоанна Лествичника, Варсонофия и Иоанна, Дорофея, Феодора Студита и других.
В Греции издание «Добротолюбия» было осуществлено в 1893 году Панайотом Дзелатисом. К 1946 году относится начало публикации «Добротолюбия» на румынском языке известным богословом отцом Димитрием Станилоаэ (1903-1993 годы). До 1948 года подготовлено четыре тома; в 1976-1981 годы - шесть томов (антология была расширена сочинениями Максима Исповедника и Григория Паламы). В 1957-1963 годы архимандритом Епифанием (Феодоропулосом) предпринято издание «Добротолюбия» на новогреческом языке, оказавшее существенное влияние на возрождение духовной жизни в Греции в середине XX века. В 1984-1988 годах в Салониках вышел перевод «Добротолюбия» на новогреческом язяке, выполненный А. Галитисом. В 1990-хгодах в Греции издавалась двухтомная антология Малое «Добротолюбие» (первыйй том, 1992 год, 2-е издание, 1994 год, 3-е издание - 1998 год; 2-й том, 1995 год, 2-е издание, 1998 год). В 1950-1970-х годах многочисленные издания «Добротолюбия» подготовлены на английском, немецком, французском языках.
Являясь синтезом мистического опыта восточного христианства, «Добротолюбие» оказало большое влияние на духовную жизнь России, Греции и Западной Европы в XIX - середине XX веков (так называемое филокалийное возрождение в Греции, «неопатристическое» течение в католической духовной традиции, обозначившееся после Ватиканского II собора). «Добротолюбие» постоянно читал святой Серафим Саровский и рекомендовал читать своим посетителям.
Влияние «Добротолюбия» заметно в традиции оптинского старчества. В начале XXI века антология продолжает пользоваться большим авторитетом не только среди православных монахов и мирян, но и среди представителей инославия и творческой интеллигенции.