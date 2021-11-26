ДАЛИН УЛОФ

ДАЛИН УЛОФ - шведский писатель.

Окон­чил Лунд­ский университет (1727). Слу­жил в Кан­це­ляр­ской кол­ле­гии (с 1731 года), ра­бо­тал ко­ро­лев­ским биб­лио­те­ка­рем (с 1737 года). В 1732-1734 годах из­да­вал мо­раль­но-ди­дак­тический еже­не­дель­ник «Швед­ский Ар­гус» («Then Swänska Argus»). Один из уч­ре­ди­те­лей и сек­ре­тарь ос­но­ван­ной в 1753 году Ака­де­мии сло­вес­но­сти. Ав­тор ли­рических со­чи­не­ний в бал­лад­ном и пе­сен­ном народном сти­ле, зло­бо­днев­ных са­тир, эпи­грамм, па­ро­дий, шу­ток; соз­да­тель пер­вой в Шве­ции клас­си­ци­стической тра­ге­дии «Брю­ниль­да» («Brynilda», 1738), на­пи­сан­ной под влия­ни­ем французских об­раз­цов.

Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Далина - эпическая по­эма в фор­ме ал­ле­го­рии «Сказ­ка о ло­ша­ди» («Sagan om hästen», 1740) на те­мы национальной ис­то­рии. Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­ри­ко-пат­рио­тическая по­эма «Швед­ская сво­бо­да» («Swenska frihe­ten», 1742), ко­ме­дия «За­ви­ст­ник» («Den af­wun­d­siu­ke», 1738), не­окон­чен­ная «Ис­то­рия Швед­ско­го го­су­дар­ст­ва» («Svea rikes his­to­ria», bd 1-3, 1747-1762 годы, русский перевод, тома 1-3, 1805-1807 годы).

Сочинения:

Valda skrifter. Örebro, 1872.