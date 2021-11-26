ДА ПОНТЕ ЛОРЕНЦО

ДА ПОНТЕ ЛОРЕНЦО (настоящие имя и фамилия Эммануэле Конельяно) - итальянский либреттист.

Ро­дил­ся в еврейской се­мье, но­вое имя по­лу­чил в 1763 году при кре­ще­нии. В юно­сти го­то­вил­ся к ду­хов­ной карь­е­ре (в 1773 году при­нял сан аб­ба­та ). В 1779 году из­гнан из Ве­не­ции за ли­бе­раль­ные взгля­ды и об­раз жиз­ни (под­ра­жал сво­ему ку­ми­ру Дж.Дж. Ка­за­но­ве). В 1780 году жил в Дрез­де­не, где пи­сал либ­рет­то в со­ав­тор­ст­ве с К. Мац­цо­лой. С 1781 года жил в Ве­не, где за­слу­жил бла­го­склон­ность Иоси­фа II, с 1783 года при­двор­ный по­эт.

С дея­тель­но­стью Да Понте в Ве­не свя­зан рас­цвет опе­ры-буф­фа, в 1783-1790 годах он соз­дал в этом жан­ре 22 либ­рет­то, в том числе опер «Ред­кая вещь» В. Мар­тин-и-Со­ле­ра, «Свадь­ба Фи­га­ро», «Дон Жу­ан», «Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» В.А. Мо­цар­та , «Бо­гач на день» А. Саль­е­ри (боль­шин­ст­во - об­ра­бот­ки дра­ма­тических про­из­ве­де­ний или либ­рет­то других ав­то­ров). Им свой­ст­вен­ны бле­стя­щая ко­ме­дий­ность в со­че­та­нии с серь­ёз­но­стью про­бле­ма­ти­ки, ис­кус­ное по­строе­ние ин­три­ги (осо­бен­но в фи­на­лах), эро­тические мо­ти­вы, лёг­кость и ост­ро­умие литературного сти­ля, вир­ту­оз­ная по­этическая тех­ни­ка. В 1791 году сме­щён Ле­о­поль­дом II со сво­его по­ста, в 1792 году уе­хал в Па­риж, за­тем в Лон­дон, где ра­бо­тал в Ко­ро­лев­ском те­ат­ре и в 1794-1804 годах соз­дал ещё 25 либ­рет­то для Мар­тин-и-Со­ле­ра, П. Вин­те­ра, Д. Чи­ма­ро­зы и др. В 1805 году вслед­ст­вие фи­нан­со­вых не­удач те­ат­ра уе­хал в Аме­ри­ку и за­нял­ся тор­гов­лей. В 1819 году окон­ча­тель­но по­се­лил­ся в Нью-Йор­ке, по­след­ние го­ды пре­по­да­вал итальянский язык в Ко­лум­бий­ском университете.

Ин­те­рес­ны, но не­безу­преч­ны с точ­ки зре­ния фак­то­ло­гии его ме­муа­ры (1823-1827 годы).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Memorie ... Mil., 1971.