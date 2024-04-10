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17.06.2026
Китай и Япония: закрываясь от Запада
В чём состоял главный плюс политики самоизоляции («закрытия») для сохранения культуры Китая?
Китай избежал массовой христианизации и сохранил свои традиционные конфуцианские ценности и устои.
Китай полностью перенял европейскую культуру, став её частью.
Китай объединился с Японией и создал единую азиатскую культуру.
Китай запретил все религии, включая традиционные, и стал атеистическим государством.
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