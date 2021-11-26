МОТООРИ НОРИНАГА

МОТООРИ НОРИНАГА - японский мыс­ли­тель, фи­ло­лог, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Из се­мьи ра­зо­рив­ше­го­ся куп­ца. С 1752 года обу­чал­ся ме­ди­ци­не в Кио­то , там же на­чал за­ня­тия китайской и японской фи­ло­ло­ги­ей. Примк­нул к шко­ле японских национальных на­ук ко­ку­га­ку, изу­чал древне-японскую литературу и государственный строй. По воз­вра­ще­нии в Ма­цу­са­ку в 1757 году за­нял­ся медицинской прак­ти­кой.

В по­ли­тическом трак­та­те «Там­ма ку­си­гэ» («Дра­го­цен­ная шка­тул­ка», 1789 год) вы­сту­пил с кри­ти­кой эко­но­мической и со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки сё­гу­на­та То­ку­га­ва. В 1798 году за­кон­чил ра­бо­ту над ком­мен­та­рия­ми к «Код­зи­ки» (опубликованы в 1790-1822 годах), в ко­то­рых от­вер­гал кон­фу­ци­ан­ст­во и буд­дизм , на­стаи­вал на воз­ро­ж­де­нии куль­та им­пе­ра­то­ра и син­то­из­ма.

Вы­дви­нул кон­цеп­цию пре­вос­ход­ст­ва японского на­ро­да, при­зван­но­го соз­дать ве­ли­кую им­пе­рию. Под влия­ни­ем идей Мотоори в конце XVIII века в Япо­нии сфор­ми­ро­ва­лась одна из школ син­то­из­ма (фу­ко-син­то).