МОТООРИ НОРИНАГА
МОТООРИ НОРИНАГА - японский мыслитель, филолог, литературовед.
Из семьи разорившегося купца. С 1752 года обучался медицине в Киото, там же начал занятия китайской и японской филологией. Примкнул к школе японских национальных наук кокугаку, изучал древне-японскую литературу и государственный строй. По возвращении в Мацусаку в 1757 году занялся медицинской практикой.
В политическом трактате «Тамма кусигэ» («Драгоценная шкатулка», 1789 год) выступил с критикой экономической и социальной политики сёгуната Токугава. В 1798 году закончил работу над комментариями к «Кодзики» (опубликованы в 1790-1822 годах), в которых отвергал конфуцианство и буддизм, настаивал на возрождении культа императора и синтоизма.
Выдвинул концепцию превосходства японского народа, призванного создать великую империю. Под влиянием идей Мотоори в конце XVIII века в Японии сформировалась одна из школ синтоизма (фуко-синто).