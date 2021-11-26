ГЭСАКУ

ГЭСАКУ - общее название японской беллетристики 2-й половины XVIII – 1-й половины XIX веков.

Тер­мин был вве­дён из­вест­ным ли­те­ра­то­ром и учё­ным Хи­ра­га Гэн­най в 1770 году. Литература Гэсаку за­час­тую но­сит юмо­ри­стический и са­ти­рический ха­рак­тер. Сре­ди жан­ров литературы Гэсаку: ся­рэ­бон («шу­точ­ные кни­ги»), ки­бё­си («жёл­тые об­лож­ки»), кок­кэй­бон («за­бав­ные кни­ги»), нинд­зё­бон («кни­ги о люд­ских чув­ст­вах»), го­кан («сбро­шю­ро­ван­ные вы­пус­ки»), ёми­хон («кни­ги для чте­ния»).

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