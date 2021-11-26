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ГЭСАКУ
ГЭСАКУ - общее название японской беллетристики 2-й половины XVIII – 1-й половины XIX веков.
Термин был введён известным литератором и учёным Хирага Гэннай в 1770 году. Литература Гэсаку зачастую носит юмористический и сатирический характер. Среди жанров литературы Гэсаку: сярэбон («шуточные книги»), кибёси («жёлтые обложки»), коккэйбон («забавные книги»), ниндзёбон («книги о людских чувствах»), гокан («сброшюрованные выпуски»), ёмихон («книги для чтения»).
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