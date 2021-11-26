АМАКУСА

АМАКУСА (Amakusa) - восстание христиан в Японии .

28 февраля 1638 года замок Хара на острове Амакуса после трехмесячной осады и ожесточенной схватки между христианами под командованием Масада Сиро и войсками сёгуна Есимунэ был захвачен объединенными силами феодальных вассалов Токугава и голландцев.

Защитники замка - 38 000 христиан подожгли замок и погибли. По официальным данным, в живых остались 105 человек, которые были взяты в плен. До 1873 года христианство в Японии было запрещено.

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