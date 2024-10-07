Завоевание Индии Англией. Деятельность ост-индийской компании В то время как Великобритания теряла американские колонии, положение Ост-Индской компании стало предметом острой партийной борьбы в британском парламенте.

Индия в XVIII веке

В то время как Великобритания теряла американские колонии, положение Ост-Индской компании стало предметом острой партийной борьбы в британском парламенте. В 1773 был принят т.н. Акт об управлении Индией, по которому компания признавалась не просто торговой организацией, а владением на индийской территории. К английскому правительству переходило наблюдение за ее политической деятельностью, а парламент назначал генерал-губернатора и четырех советников. Первый генерал-губернатор Уоррен Хастингс (1773-1785), вмешиваясь в междоусобные войны местных правителей и манипулируя враждующими сторонами, одержал ряд важных побед в Индии. Он полностью утвердил власть Компании в провинции Бенгалия, что принесло огромную прибыль метрополии и послужило толчком к началу промышленной революции в Великобритании. Бурно развивавшаяся английская промышленность требовала новых рынков сбыта товаров и - косвенным образом - захвата новых колоний. В конце 18 в. политика Компании в Индии заключалась не столько в том, чтобы расширять свои владения, сколько в том, чтобы прочно утвердить свою власть на уже завоеванной территории и укрепить свое влияние в независимых государствах Индии. Это достигалось путем заключения с этими государствами т.н. субсидиарных договоров. По такому договору ранее независимое княжество отказывалось от самостоятельной внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности (теперь этим занималась Компания) и не принимала на службу французов.

Одновременно началось освоение Тихого океана и береговой линии Новой Зеландии и Австралии под руководством капитана Джеймса Кука. Новые земли были объявлены британскими владениями соответственно в 1769 и 1770. Там надеялись найти золото, некоторые виды сырья и продукты для сбыта в Англии и странах, с которыми она торговала. В 1788 в Австралии возникло первое поселение европейцев Порт-Джексон - будущий Сидней. Сюда из Англии регулярно отправлялись партии ссыльнокаторжных. С начала 19 в. в Австралию стали прибывать и вольные колонисты. В 1840 первые английские колонисты появились и в Новой Зеландии.

Потерю североамериканских колоний Великобритания компенсировала в ходе войн, начавшихся вслед за Великой французской революцией 1789. В 1805 в Трафальгарской битве королевский флот разбил объединенные военно-морские силы Франции и Испании. Великобритания со всей определенностью заявила о своем господстве на море и получила возможность захватывать колонии, принадлежавшие другим странам.

Индия в XIX веке

В течение XIX в. мощь Британской империи, поддерживаемая королевским флотом, постоянно усиливалась, но наиболее важным владением оставалась Индия. На протяжении нескольких столетий она являлась для Великобритании источником колоссальных богатств и рынком для британских товаров и британского капитала.

В течение первой трети XIX в. английское влияние распространилось на весь субконтинент. Примерно половина Индии находилась под британским правлением, остальными территориями правили индийские князья под строгим надзором англичан. Процесс покорения Индии осуществлялся в основном с помощью наемных индийских войск - армии сипаев. После завершения англо-маратхских войн (1819) она не была распущена, а использовалась англичанами при сборе налогов, но чаще для подавления выступлений против британской власти.

Аппарат колониального управления Индией создавался постепенно. Когда Ост-Индская компания стала фактически правительством Индии, ее торговый аппарат превратился в чиновно-бюрократический. Несмотря на строгое регламентирование всех функций, он давал полный простор произволу колониальной бюрократии. Письма из Индии приходили в Лондон через шесть-восемь месяцев после их отправки, а ответ откладывался еще на несколько месяцев, а то и лет, пока вопрос проходил все стадии рассмотрения. Поэтому фактически все текущие дела решались губернаторами Бенгалии, Мадраса и Бомбея и советами при них. Часто инициативы захвата новых земель исходили от амбициозных чиновников Ост-Индской компании на местах. В то же время Компания считала эти войны разорительными и стремилась снять с себя политическую ответственность за экспансию. Такие чиновники, как лорд Уильям Бентинк (сначала губернатор Мадраса, а затем генерал-губернатор Индии), братья Джордж, Генри и Джон Лоуренсы, захватившие Пенджаб в 1845-1849, действовали не только в целях личного обогащения. Эти надежды рухнули с началом восстания сипаев (1857-1859). Хотя у восставших не было четкой политической программы и они потерпели поражение, англичанам впоследствии пришлось проводить в Индии более осторожную политику. В 1858 Ост-Индская компания была ликвидирована, и Индия стала колонией британского правительства, которое теперь назначало весь состав колониальных властей. В 1876 последовательный защитник империи и ее экспансии премьер-министр Бенджамин Дизраэли провел через парламент билль о присвоении королеве Виктории титула императрицы Индии. Это означало, что индийские княжества включались в состав Британской империи и не только фактически, но и юридически становились вассалами короны.

Новая администрация, большей частью состоявшая из высокооплачиваемых гражданских служащих из числа лучших выпускников университетов Великобритании, в скором времени приобрела высокую репутацию. Однако даже надежная колониальная администрация не могла компенсировать отсутствие четко выраженных планов в самой метрополии.

В стороне от пути в Индию Великобритания до конца XIX в. не предпринимала особых экспансионистских действий. Острова Общества, Новая Каледония, Сандвичевы острова в Тихом океане безуспешно обращались с просьбой установить на них британское правление.