ПИТТА ЗАКОН

ПИТТА ЗАКОН - акт британского пар­ла­мен­та 1784 года об уп­рав­ле­нии Ин­ди­ей, ини­ции­ро­ван­ный пре­мьер-ми­ни­ст­ром У. Пит­том Млад­шим.

На­прав­лен на ог­ра­ни­че­ние пол­номо­чий Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии и уси­ле­ние ро­ли британского пра­ви­тель­ст­ва и пар­ла­мен­та в управ­ле­нии Ин­ди­ей.

В со­от­вет­ст­вии с законом Питта уч­ре­ж­дал­ся Кон­троль­ный со­вет из 6 чле­нов (министр фи­нан­сов, государственный сек­ре­тарь и 4 чле­на Тай­но­го со­ве­та, на­зна­чае­мые ко­ро­лём) для над­зо­ра за дея­тель­но­стью ди­рек­то­ров Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии, а так­же Сек­рет­ный комитет из 3 чле­нов, под­чи­няв­ший­ся Кон­троль­но­му со­ве­ту и вы­пол­няв­ший его рас­по­ря­же­ния. Со­б­ра­ние пай­щи­ков не мог­ло от­ме­нить ре­ше­ния Кон­троль­но­го со­ве­та. Его гла­ва фак­ти­че­ски ста­но­вил­ся ми­ни­ст­ром по де­лам Ин­дии. Од­на­ко пра­во на­зна­че­ния слу­жа­щих ко­ло­ни­аль­но­го ап­па­ра­та со­хра­ня­ли за со­бой ди­рек­то­ра Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии.

Закон Питта так­же бо­лее чёт­ко про­пи­сы­вал под­чи­не­ние гу­бер­на­то­ров ге­не­рал-гу­бер­на­то­ру.

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