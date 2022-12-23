МИР ДЖАФАР

Мир Джафар (ок. 1691 — 06.02.1765) — наваб (формально — могольский наместник, на практике — фактически независимый правитель) Бенгалии в 1757—1760 и 1763—1765. М. Д. начинал свою карьеру как военачальник при навабе Аливерди-хане (1740—1756) и хорошо себя проявил в отражении маратхских атак на Бенгалию. Внук Аливерди-хана наваб Сирадж-уд-Доул отдалил спо­движников деда, включая М. Д., что привело к их заговору против правителя: в битве при Плесси (23 июня 1757) силы этих военачальников не вступили в сражение, предоставив англичанам под командованием Роберта Клайва разбить сохранившие верность навабу отряды. В том же году при поддержке англичан М. Д. стал навабом Бенгалии, признав зависимость от английской Ост-Индской компании . Он согласился уплатить компенсацию пострадавшим в войне англичанам, а также преподнести богатые дары и подношения английской армии, флоту и официальным лицам. Согласно заключенному договору М. Д. обещал выступать на стороне англичан в случае военных действий и нести на себе военные расходы, включая содержание британских войск.

Нападение в 1759 могольского принца Али Гаухара (будущего могольского падишаха Шах Алама II), угроза со стороны Маратхской конфедерации , финансовые проблемы и задержка выплат жалованья армии — все это усиливало зависимость М. Д. от англичан. Наваб тяготился британским протекторатом и тайно вел переговоры с голландцами, но они выбыли из политической борьбы, потерпев поражение от англичан. Компания контролировала и обороняла Бенгалию, но М. Д. не мог выплатить ей обещанных сумм. В 1760 М. Д. был низложен в пользу своего зятя Мир Касима , после чего удалился из столицы Муршидабада в находившуюся под управлением англичан Калькутту (ныне Колката).

В 1763 Мир Касим поднял восстание против англичан, которое закончилось полным разгромом индийских сил. За неимением других кандидатур, в июле 1763 М. Д. был восстановлен в качестве наваба Бенгалии. Он подписал новый договор, по которому соглашался ограничить число своих войск, иметь постоянного английского резидента при своем дворе и взимать с англичан только одну пошлину — на торговлю солью. Кроме того он обещал уплатить англичанам контрибуцию, преподнести дары британским войскам и флоту, а также возместить убытки, понесенные частными лицами.

Лит. : Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии / Под ред. К. А. Антонова М., 1954. С. 307—310; Verma D. C. Plassey to Buxar: a Military Study. Delhi, 1976. Е. В. Смирнова.