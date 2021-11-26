БЕНАРЕССКОЕ ВОССТАНИЕ 1781

Восстание в городе Бенарес (Варанаси) против власти Ост-Индской компании английской .

Бенарес, некогда вассальное княжество в составе Ауда, стало вассалом Компании в 1775, при этом раджа Бенареса , Чайт Сингх, получил заверения генерал-губернатора У. Гастингса, что взимаемая с города дань не будет увеличиваться. Однако Гастингс нарушил обещание, потребовав уплатить увеличенную на 20 % сумму, причем сразу, а не последовательными взносами, как было раньше — казна Компании была пуста из-за войны с маратхами . Кроме того, раджу обязали предоставить в распоряжение Компании крупный воинский контингент и содержать его опять-таки на средства княжества. Раджа отказался и был по приказу Гастингса арестован и заточен в собственном дворце.

Возмущенные горожане и местные солдаты восстали, перебили охрану и освободили раджу. Гастингс едва вырвался из охваченного восстанием города. Однако перепуганный насмерть раджа бежал в Гвалиор, откуда посылал Гастингсу письма, в которых настаивал на своей невиновности в мятеже и униженно просил прощения, заверяя в покорности. Гастингс не внял мольбам: восстание было жестоко подавлено, княжество передано племяннику раджи и обложено контрибуцией .

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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