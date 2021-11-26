АУД (Авадх)

Историческая область в Северной Индии , в среднем течении реки Ганг.

Название происходит от древнего города Айодхья (средневековый Авадх). В эпоху Средневековья территория А. входила в состав крупных государств, образовывавшихся в плодородной долине Ганга. После успешных завоевательных походов персидского правителя Надир-шаха Афшара конца 30-х XVIII в., ускоривших распад Могольской империи , А. становится самостоятельным княжеством со столицей в Лакхнау. Основателем династии аудских правителей был последний могольский наместник Саадат-хан (1720). В середине XVIII в. среди североиндий­ских государств развернулась междоусобная борьба, в которой главными соперниками стали правители А. и Рохилкханда, а также маратхи . Бесконечные войны из-за взаимных территориальных притязаний ослабляли обоих противников перед лицом более крупной опасности. В период афганского правления Ахмад-шаха Дуррани правители обоих государств поддерживали новую власть, в том числе в битве при Панипате (14 января 1761) против маратхов, однако после ухода афганцев их противоречия разгорелись с новой силой. Навабы А. активно выступали против экспансии Ост-Индской компании английской , но после поражения при Буксаре в 1764 союзных войск А., бенгальского правителя Мира Касима и могольского падишаха Шах-Алама II стали вассалами компании. В 1856 княжество было окончательно аннексировано англичанами, что стало одной из причин превращения его в один из крупнейших очагов Великого индийского народного восстания середины XIX в. После аннексии территория А. была включена в состав Северо-Западных провинций, переименованных в 1902 в Соединенные провинции Агра и А. С 1950 входит в состав штата Уттар-Прадеш.

Автор статьи: Рафалюк С.Ю.

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