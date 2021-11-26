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ВАГРАМ
ВАГРАМ - Селение в Австрии, в 16 км северо-восточнее Вены.
Недалеко от Ваграма 5-6 июля 1809 года, во время австро-французской войны 1809, армия Наполеона I разгромила австрийскую армию.
Решающее значение для исхода сражения имел фронтальный удар, нанесённый колонной французского маршала Ж. Э. Ж. А. Макдональда (около 46 тысяч человек, 104 орудия) по позициям австрийских войск. Потери каждой из сторон составили около 25 тысяч человек. После сражения при Ваграме Австрия признала войну проигранной и 14 октября подписала Шёнбруннский мир 1809.
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