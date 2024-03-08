ТРАФАЛЬГАР

Трафальгáр ( исп. Cabo Trafalgar) — мыс на атлантическом побережье Испании, возле которого 21 октября 1805 состоялось морское сражение между английским (27 линейных кораблей) и испано-французским (33 линейных корабля) флотами. В сентябре 1805 английская эскадра адмирала Г. Нельсона блокировала в Кадисе объединенную испано-французскую эскадру под командованием французского адмирала П. Вильнева. По приказу Наполеона I , Вильнев 20 октября попытался прорваться в Средиземное море для поддержки французских вой­ск в Италии, но затем повернул обратно в Кадис. 21 октября в 5 часов 30 минут англичане обнаружили его эскадру, шедшую на север. Английский флот действовал по плану, который Нельсон заранее довел до сведения капитанов. Их корабли двумя колоннами под прямым углом с запада атаковали растянувшуюся вражескую линию. Сражение началось в 11 часов. Правая колонна (15 кораблей) под командованием адмирала К. Коллингвуда отрезала арьергард неприятеля от основных сил и уничтожила его. Левая колонна (12 кораблей) под командованием самого Нельсона атаковала неприятельский центр. В 17 часов 30 минут сражение закончилось. Англичане захватили и уничтожили 18 кораблей противника. Французы и испанцы потеряли около 7 тыс. человек убитыми, раненными и пленными, англичане — около 1,5 тыс., в том числе адмирала Нельсона. В честь этой победы на Трафальгарской площади Лондона в 1867 воздвигнута колонна со статуей Нельсона, отлитая из бронзы захваченных при Трафальгаре французских пушек.

Лит .: Авраамов Н. Ю. Трафальгарское сражение. М., 1938; Adkin M . The Trafalgar Companion: a Guide to History’s Most Famous Sea Battle and the Life of Admiral Lord Nelson. London, 2005; Castañón H. F . La razón de Trafalgar: la campaña naval de 1805, un análisis crítico. Valladolid, 2005; Lavery B . Nelson’s Fleet at Trafalgar. London, 2005; Monaque R. Trafalgar. Nouv. éd. Paris, 2021. А. В. Чудинов.