ТАЛЕЙРАН, ШАРЛЬ-МОРИС

Талейрáн (Талейран-Перигор, фр. Talleyrand-Périgord) , Шарль-Морис (13.02.1754, Париж — 17.05.1838, там же) — французский государственный деятель и дипломат. Принадлежал к старинному аристократическому роду. Окончил коллеж Аркур (1760–1769). Хромой с детства, Т. избрал для себя по совету семьи духовную карьеру. Изучал теологию в семинарии Сен-Сюльпис (1770–1774) и в Сорбонне (1775–1778). В 1779 рукоположен в священники и стал генеральным викарием Реймса. В 1788 — епископ Отёна. В 1789 избран в Генеральные Штаты депутатом от духовенства. 10 октября 1789 внес в Учредительное собрание предложение национализировать имущества церкви. 28 ноября 1790 предложил дать гражданские права евреям. В январе-феврале 1791 произвел рукоположение новых епископов в соответствии с правилами церковной реформы, за что был отлучен папой от церкви. Т. — один из авторов Декларации прав человека и гражданина (1789) и Конституции 1791. После падения монархии уехал с дипломатической миссией в Лондон (сентябрь 1792), а в 1794 перебрался в США. В 1796 вернулся во Францию. 16 июля 1797 стал министром иностранных дел режима Директории . Критиковал политику экспорта революции. 3 июля 1799 ушел в отставку и принял активное участие в подготовке брюмерианского переворота. С приходом к власти Наполеона I вновь занял пост министра иностранных дел. Участвовал во всех внешнеполитических акциях Консульства и Империи того периода. После Тильзитского мира 1807 ушел с поста министра и был назначен великим вице-электором. Считая политику Наполеона излишне авантюристичной и обреченной на провал, Т. установил тайные контакты с властями России и Австрии и продавал им государственные секреты Франции. 16 января 1814 Наполеон, отправляясь на вой­ну, включил Т. в регентский совет. После захвата Парижа вой­сками коалиции Т. возглавил временное правительство, побудил Сенат объявить 2 апреля 1814 о низложении Наполеона и убедил Александра I восстановить во Франции династию Бурбонов . 13 мая 1814 Людовик XVIII назначил Т. министром иностранных дел. Представлял Францию на Венском конгрессе . С окончанием «Ста дней» Наполеона и возвращением Бурбонов во Францию Т. 27 июня 1815 возглавил правительство, но после победы ультрароялистов на выборах подал в отставку 23 сентября 1815, получив почетный пост великого камергера. В период Реставрации выступал в Палате пэров на стороне либеральной оппозиции. Поддержал Июльскую революцию 1830. Луи-Филипп отправил Т. послом в Лондон, чтобы он добился международного признания для Июльской монархии. Выполнив эту миссию, Т. в августе 1834 вернулся во Францию и, удалившись в свое поместье Валансе, посвятил остаток жизни работе над мемуарами.

Соч. : Мемуары. М., 1959; Mémoires du prince de Talleyrand; suivis de 135 lettres inédites du prince de Talleyrand à la duchesse de Bauffremont, 1808–1838. Paris, 2007.

Лит. : Таньшина Н. П. Талейран. Гений дипломатии. М., 2014; Waresquiel E. de . Talleyrand: le prince immobile. Paris, 2019; Tulard J . Talleyrand: de la douceur de vivre à la légende noire. Paris, 2021. А. В. Чудинов.