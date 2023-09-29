Понятóвский, Юзеф Антоний

Понятóвский ( пол . Poniatowski) , Юзеф Антоний (07.05.1763, Вена — 19.10.1813, близ Лейпцига) — польский и чешский князь, военный деятель, маршал Франции. Сын австрийского фельдмаршала Анджея Понятовского, племянник польского короля Станислава Августа Понятовского . В 1870 начал службу в австрийской армии, участвовал в вой­не с Турцией, дослужился до полковника. В 1789 по приглашению польского короля перешел в польскую армию. Сторонник Конституции 3 мая 1791. В 1792 в чине генерал-­лейтенанта командовал польской коронной армией в вой­не с Россией, 18 июня 1792 одержал победу в локальном сражении под Зеленцами. 5 августа 1792 подал в отставку и эмигрировал. 27 мая 1794 присоединился к восстанию под руководством Т. Костюшко , участвовал в обороне Варшавы. В конце восстания в апреле 1795 уехал в Вену. Чтобы урегулировать имущественные вопросы, присягнул императору Павлу I . В 1798–1806 жил в Варшаве, в политической жизни не участвовал. После занятия прусской части Польши французами в 1806 был назначен командующим и организатором во­оруженных сил (7 декабря 1806), директором военного отдела Правительственной комиссии (15 января 1807), военным министром (7 октября 1807) Варшавского княжества. Участвовал в вой­нах с Австрией (1809) и с Россией (1812), командовал польским корпусом при штурме Смоленска, в Бородинском сражении 1812 . После тяжелой контузии под Гжатском (29 октября 1812) вернулся в Варшаву. Был назначен генеральным региментарием генеральной конфедерации, сумел частично восстановить армию Варшавского княжества. Во главе нее в феврале 1813 покинул Польшу и, пройдя через Моравию и Чехию, в июне 1813 соединился с вой­сками Наполеона I Бонапарта в Саксонии. За участие в сражении под Лейпцигом 16 октября 1813 стал единственным из иностранцев, произведенных Наполеоном в маршалы Франции. Утонул в р. Эльстер, прикрывая отход армии Наполеона.

Лит .: Skowronek J. Książę J. Poniatowski. 2 wyd. Warszawa, 1992; Шиканов В. Н. Созвездие Наполеона. М., 1999; Askenazy S. Książę Józef Poniatowski 1763–1813. Poznań, 2006. Г. Ф. Матвеев .