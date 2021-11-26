ПОНЯТОВСКИЙ ЮЗЕФ АНТОНИЙ

ПОНЯТОВСКИЙ ЮЗЕФ АНТОНИЙ - польский военный и политический деятель, князь, генерал-лейтенант Вой­ска Поль­ско­го (1792), мар­шал Фран­ции (1813).

Сын Анд­жея По­ня­тов­ско­го (1734-1773), генерала на австрийской служ­бе и кня­зя Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии, пле­мян­ник польского ко­ро­ля Ста­ни­сла­ва II Ав­гу­ста (смотреть С.А. По­ня­тов­ский ). По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. До 1789 года слу­жил в австрийской ар­мии. На вол­не раз­вер­нув­ших­ся в го­ды Че­ты­рёх­лет­не­го сей­ма (1788-1792) пре­об­ра­зо­ва­ний в Ре­чи По­спо­ли­той по при­гла­ше­нию ко­ро­ля по­сту­пил на служ­бу в ре­фор­ми­руе­мую польскую ар­мию; в 1789 году по­лу­чил зва­ние генерал-май­о­ра. В пе­ри­од Тар­го­виц­кой кон­фе­де­ра­ции с 6.5.1792 года ко­ман­до­вал все­ми польскими вой­ска­ми. 7(18).6.1792 года на­нёс по­ра­же­ние российской ар­мии в бит­ве под Зе­лен­ца­ми, за что был удо­сто­ен ор­де­на «Virtuti militari» (уч­ре­ж­дён в честь по­бе­ды польских войск; Понятовский стал пер­вым ка­ва­ле­ром ор­де­на). По­сле при­сое­ди­не­ния Ста­ни­сла­ва II Ав­гу­ста к Тар­го­виц­кой кон­фе­де­ра­ции и по­лу­че­ния при­ка­за при­ос­та­но­вить во­енные дей­ст­вия по­дал в от­став­ку и эмиг­ри­ро­вал. Вер­нул­ся в Поль­шу по­сле на­ча­ла вос­ста­ния во гла­ве с Т. Кос­тюш­ко (1794), уча­ст­во­вал в обо­ро­не Вар­ша­вы. В 1795-1798 годы жил главным образом в Ве­не, за­тем - в Вар­ша­ве. По­сле всту­п­ле­ния на­по­ле­о­нов­ских войск в польские зем­ли (1806) по­сту­пил на французскую служ­бу, воз­гла­вил фор­ми­ро­вав­шую­ся польскую ар­мию. С января 1807 года во­енный ми­нистр Временного польского пра­ви­тель­ст­ва, с октября 1807 года - Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва. С 1808 года глав­но­ко­мандующий Вой­ском Поль­ским. Ге­рой на­по­ле­о­нов­ских войн, от­ли­чил­ся в бит­ве про­тив ав­ст­рий­цев под Ра­ши­ном (1809), по­сле ко­то­рой удач­но раз­вил на­сту­п­ле­ние и вы­ну­дил австрийскую ар­мию по­ки­нуть пре­де­лы Вар­шав­ско­го княжества. Во вре­мя Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года ко­ман­до­вал 5-м кор­пу­сом Ве­ли­кой ар­мии, уча­ст­ник Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния 1812 года, Та­ру­тин­ско­го сра­же­ния 1812 года и других. В Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года воз­глав­лял 8-й (поль­ский) кор­пус. В 1-й день бит­вы про­из­ве­дён На­по­ле­о­ном I в мар­ша­лы Фран­ции; по­лу­чил несколько ра­не­ний, по­гиб при пе­ре­пра­ве че­рез реку Эль­стер. 24.10.1813 года по­гре­бён с во­ин­ски­ми по­чес­тя­ми. В 1814 году ос­тан­ки Понятовского пе­ре­за­хо­ро­не­ны в Вар­ша­ве, в 1819 году - в ка­фед­раль­ном со­бо­ре на Ва­ве­ле в Кра­ко­ве. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1809).

Сочинения:

Correspondance du prince J. Ponia­towski avec la France. Poznań, 1921-1929. T. 1-5.