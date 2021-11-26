ПОНЯТОВСКИЙ ЮЗЕФ АНТОНИЙ
ПОНЯТОВСКИЙ ЮЗЕФ АНТОНИЙ - польский военный и политический деятель, князь, генерал-лейтенант Войска Польского (1792), маршал Франции (1813).
Сын Анджея Понятовского (1734-1773), генерала на австрийской службе и князя Священной Рим. империи, племянник польского короля Станислава II Августа (смотреть С.А. Понятовский). Получил домашнее образование. До 1789 года служил в австрийской армии. На волне развернувшихся в годы Четырёхлетнего сейма (1788-1792) преобразований в Речи Посполитой по приглашению короля поступил на службу в реформируемую польскую армию; в 1789 году получил звание генерал-майора. В период Тарговицкой конфедерации с 6.5.1792 года командовал всеми польскими войсками. 7(18).6.1792 года нанёс поражение российской армии в битве под Зеленцами, за что был удостоен ордена «Virtuti militari» (учреждён в честь победы польских войск; Понятовский стал первым кавалером ордена). После присоединения Станислава II Августа к Тарговицкой конфедерации и получения приказа приостановить военные действия подал в отставку и эмигрировал. Вернулся в Польшу после начала восстания во главе с Т. Костюшко (1794), участвовал в обороне Варшавы. В 1795-1798 годы жил главным образом в Вене, затем - в Варшаве. После вступления наполеоновских войск в польские земли (1806) поступил на французскую службу, возглавил формировавшуюся польскую армию. С января 1807 года военный министр Временного польского правительства, с октября 1807 года - Варшавского княжества. С 1808 года главнокомандующий Войском Польским. Герой наполеоновских войн, отличился в битве против австрийцев под Рашином (1809), после которой удачно развил наступление и вынудил австрийскую армию покинуть пределы Варшавского княжества. Во время Отечественной войны 1812 года командовал 5-м корпусом Великой армии, участник Бородинского сражения 1812 года, Тарутинского сражения 1812 года и других. В Лейпцигском сражении 1813 года возглавлял 8-й (польский) корпус. В 1-й день битвы произведён Наполеоном I в маршалы Франции; получил несколько ранений, погиб при переправе через реку Эльстер. 24.10.1813 года погребён с воинскими почестями. В 1814 году останки Понятовского перезахоронены в Варшаве, в 1819 году - в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1809).
Сочинения:
Correspondance du prince J. Poniatowski avec la France. Poznań, 1921-1929. T. 1-5.