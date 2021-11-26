ПЕРСИ ПЬЕР ФРАНСУА

ПЕРСИ ПЬЕР ФРАНСУА - барон , французский врач, один из основоположников военно-полевой хирургии.

Медицинское об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в университете города Бе­зан­сон (1775 год). С 1776 года на во­енной служ­бе. Главный хи­рург французской ар­мии в пе­рио­ды Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и Пер­вой им­пе­рии ; уча­ст­ник ря­да во­енных кам­па­ний На­по­ле­о­на I.

Раз­ра­бо­тал сис­те­му ока­за­ния пер­вой по­мо­щи ра­не­ным на по­ле боя, соз­дал от­ря­ды но­силь­щи­ков и под­виж­ные хи­рур­гические от­ря­ды (ам­бу­лан­сы), пред­ло­жил осо­бый тип са­ни­тар­ных по­во­зок (его прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции хи­рур­гической по­мо­щи на вой­не в даль­ней­шем бы­ли раз­ви­ты Д. Лар­ре­ем). Сто­рон­ник рас­се­че­ния ог­не­стрель­ных ран и пер­вич­ной ам­пу­та­ции ко­неч­но­стей при них, уточ­нив по­ка­за­ния к этой опе­ра­ции. В 1800 году вы­дви­нул идею о за­клю­че­нии со­гла­ше­ния ме­ж­ду воюю­щи­ми сто­ро­на­ми в от­но­ше­нии не­при­кос­но­вен­но­сти во­енных гос­пи­та­лей. Его ру­ко­во­дство по во­енной хи­рур­гии бы­ло наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ным ис­точ­ни­ком в этой об­ласти в начале XIX века.

На­гра­ж­дён российским ор­де­ном Святой Ан­ны, выс­ши­ми ор­де­на­ми Прус­сии и Ба­ва­рии за уча­стие в ор­га­ни­за­ции и ока­за­нии хи­рур­гической по­мо­щи 12 тысячам ра­не­ным русско-прусской ар­мии, всту­пив­шей в Па­риж в 1814 году. Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1807 год); ти­тул ба­ро­на по­лу­чил в 1809 году, по­сле бит­вы при Ва­гра­ме. Имя Перси но­сит во­енный гос­пи­таль в при­го­ро­де Па­ри­жа, город Кла­мар, оно вы­се­че­но на три­ум­фаль­ной ар­ке на площади Ш. де Гол­ля в Па­ри­же.

Сочинения:

Manuel du chirurgien d’armée. P., 1792.