ПЕРСИ ПЬЕР ФРАНСУА
ПЕРСИ ПЬЕР ФРАНСУА - барон, французский врач, один из основоположников военно-полевой хирургии.
Медицинское образование получил в университете города Безансон (1775 год). С 1776 года на военной службе. Главный хирург французской армии в периоды Французской революции XVIII века и Первой империи; участник ряда военных кампаний Наполеона I.
Разработал систему оказания первой помощи раненым на поле боя, создал отряды носильщиков и подвижные хирургические отряды (амбулансы), предложил особый тип санитарных повозок (его принципы организации хирургической помощи на войне в дальнейшем были развиты Д. Ларреем). Сторонник рассечения огнестрельных ран и первичной ампутации конечностей при них, уточнив показания к этой операции. В 1800 году выдвинул идею о заключении соглашения между воюющими сторонами в отношении неприкосновенности военных госпиталей. Его руководство по военной хирургии было наиболее авторитетным источником в этой области в начале XIX века.
Награждён российским орденом Святой Анны, высшими орденами Пруссии и Баварии за участие в организации и оказании хирургической помощи 12 тысячам раненым русско-прусской армии, вступившей в Париж в 1814 году. Командор ордена Почётного легиона (1807 год); титул барона получил в 1809 году, после битвы при Ваграме. Имя Перси носит военный госпиталь в пригороде Парижа, город Кламар, оно высечено на триумфальной арке на площади Ш. де Голля в Париже.
Сочинения:
Manuel du chirurgien d’armée. P., 1792.