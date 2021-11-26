ПАРИЖСКИЙ МИР 1815
ПАРИЖСКИЙ МИР 1815 - общее название 4 мирных договоров, заключённых между Францией и участниками 7-й антифранцузской коалиции.
Подписан 8 (20) ноября. Известен как Второй Парижский мир.
После окончательного поражения Франции в войне с 7-й антифранцузской коалицией в июне - июле 1815 года и второй реставрации Бурбонов союзные державы стали активно обсуждать проекты нового мирного договора. Российские предложения о сохранении целостности Франции в границах, определённых Парижским мирным договором 1814 года (ПМД), умеренной денежной контрибуции и небольшом сроке военной оккупации Франции встретили сопротивление Пруссии и Австрии. К. Меттерних и К.А. фон Гарденберг требовали передачи соседним государствам почти всех французских приграничных крепостей и выплаты контрибуции в 1200 миллионов франков. Под влиянием России и Великобритании их требования были снижены. 20 сентября (2 октября) Франция подписала протокол, содержавший основы мирного договора, 1(13) октября - основы финансовых соглашений, 8 (20) ноября - парижский мир, а также конвенции об уплате военной контрибуции, о содержании оккупационной армии, об удовлетворении денежных претензий подданных союзных держав.
Парижский мир состоял из 12 основных, 1 дополнительной и 1 отдельной статьи. Его условия были более суровыми, чем у ПМД: границы Франции восстанавливались по состоянию на 1.1.1790 год, она теряла в пользу Нидерландов, Пруссии, германских княжеств, Сардинии, Швейцарии ряд стратегически важных территорий (Саарбрюккен, Саарлуи, часть Савойи и другин), получив незначительную компенсацию в Эльзасе и Лотарингии. На Францию была наложена контрибуция в размере 700 миллионов франков, её северо-восточная часть оккупирована 150-тысячной армией союзников (сроком от 3 до 5 лет; содержание войск возлагалось на французскую сторону). Парижский мир исключал возможность возвращения к власти во Франции представителей династии Бонапартов. На Францию налагалось обязательство строго выполнять условия ПМД и решения Венского конгресса 1814-1815 годов, не отменённые парижским миром. В последующем Франции удалось при поддержке России добиться смягчения условий парижского мира в отношении размера контрибуции и сроков оккупации французских территории.
Одновременно с парижским миром между Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией были подписаны союзные договоры (так называемый Четверной союз) о совместных действиях в случае новых революционных выступлений во Франции, попыток реставрации Бонапартов или других действий в нарушение договора 1815 года. ПМД и парижский мир, наряду с решениями Венского конгресса 1814-1815 годов, создали новую систему международных отношений в Европе, преобладающее влияние в которой получили державы победительницы - Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия.
Исторические источники:
Мартенс Ф. Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1905. Т. 14;
Внешняя политика России XIX и начала XX в. Сер. 1. М., 1972. Т. 8.