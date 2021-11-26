ПАРИЖСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 1812
ПАРИЖСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ 1812 - Заключены Францией с Пруссией и Австрией перед началом войны против России.
Подписаны 24 февраля и 14 марта от Франции министром иностранных дел Ю.Б. Маре (герцог де Бассано), от Пруссии генерал В. фон Круземарком, от Австрии послом в Париже князем К.Ф. цу Шварценбергом. Сопровождались секретными статьями, франко-прусский договор - военной конвенцией. Условия парижских союзных договоров в основной части идентичны. Три государства брали на себя обязательство оказывать друг другу помощь в случае войны. Пруссия предоставляла в распоряжение Франции вспомогательный корпус численностью 20 тысяч человек, обязалась содержать такое же количество войск в крепостях Грауденц (ныне Грудзёндз), Кольберг (ныне Колобжег) и Глац (ныне Клодзко, Польша) без права их передвижения, не увеличивать свою армию без французского согласия, обеспечивала свободный проход французских войск через свою территорию, снабжала её продовольствием и необходимым снаряжением в счёт не уплаченной ею части контрибуции (наложена на Пруссию по Тильзитскому миру 1807).
Австрия предоставляла в распоряжение Франции корпус в 30 тысяч человек (под командованием австрийского генерала, обязанного действовать по французским директивам). Пруссия и Австрия подтверждали свои обязательства по соблюдению континентальной блокады. Во франко-прусском договоре оговаривалось право Пруссии не помогать Франции в случае войны последней с Испанией, Италией или Турцией, во франко-австрийском - право Австрии не помогать Франции в случае войны последней с Великобританией и за Пиренеи. Франция и Австрия гарантировали целостность турецких владений в Европе (с целью предотвратить переход Дунайских княжеств к России), условились предложить Турции присоединиться к их союзу, согласились в случае успешной войны восстановить Польшу при условии, что за Австрией останется Галиция (Австрия могла обменять её на Иллирийские провинции, часть Силезии и область по реке Инн).
В 1812 году Пруссия и Австрия участвовали вместе с Францией в войне против России (смотреть Отечественная война 1812 года). После поражения Франции и присоединения Пруссии и Австрии в феврале - августе 1813 года к 6-й антифранцузской коалиции парижские союзные договоры утратили силу.
Исторические источники:
Clercq M.de. Recueil des traités de la France. P., 1880. Vol. 2;
Kerautret M. Les grands traités de l’Empire..., 1811-1815. P., 2004.