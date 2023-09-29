Ней, Мишель

Ней ( фр . Ney) , Мишель (10.01.1769, Саарлуи — 07.12.1815, Париж) — французский военачальник. Сын бочара. По окончании коллежа служил помощником нотариуса. В 1787 поступил в гусарский полк. С началом вой­н Французской революции XVIII в. стал успешно продвигаться по службе в Рейнской армии, дослужившись до дивизионного генерала (1799). Блестяще проявил себя в сражении при Гогенлиндене (1800). В том же году познакомился с Наполеоном I Бонапартом и вошел в его ближайшее окружение. В 1802–1803 — посол в Швейцарии. В 1804 Н. присвоено звание маршала. За победу над австрийцами при Эльхингене (1805) получил титул герцога Эльхингенского (1808). Участвовал в кампаниях 1805–1807 против Австрии, Пруссии и России. Особо отличился в сражениях под Прейсиш-­Эйлау и Фридландом (1807). В 1808–1811 воевал в Испании. В 1812, командуя 3‑м корпусом Великой армии , отличился в сражениях под Смоленском и при Бородино . За последнее получил титул князя Москворецкого (1813). При отступлении из России командовал арьергардом. Участвовал в кампаниях 1813 в Германии и 1814 во Франции. 4 апреля 1814 вместе с другими маршалами потребовал у Наполеона отречься от престола. С реставрацией Бурбонов присягнул на верность Людовику XVIII . После возвращения Наполеона во Францию в 1815 Н. возглавил направленную против него армию, но, встретившись с императором, перешел на его сторону. В сражении при Ватерлоо Н. лично возглавил последнюю атаку старой гвардии. После второй реставрации Бурбонов Н. был осужден за измену и расстрелян.

Лит .: Hulot F. Le maréchal Ney. Paris, 2000; Ney, un Lorrain maréchal de l’Empire: actes du colloque de Metz, 10 mars 2012 / Sous la dir. de R. Zins et Ch. Jouffroy. Reyrieux, 2012; Перрен Э . Маршал Ней: храбрейший из храбрых / Пер. с фр. СПб., 2014. А. В. Чудинов .