НАПОЛЕОН I
НАПОЛЕОН I (Наполеон Бонапарт) - французский государственный и военный деятель, император французов (1804-1814, 1815 годы).
Из многодетной дворянской семьи, в XVI веке эмигрировавшей из Тосканы на остров Корсика. Его отец, Карло Мария Буонапарте (1746-1785 годы), адвокат по профессии, первоначально был одним из сподвижников П. Паоли, лидера борьбы за независимость Корсики. Наполеон Бонапарт учился в Бриеннской (1779-1784 годы), затем в Парижской (1784-1785 годы) военных школах, после чего служил в провинциальных гарнизонах в Валансе, Лионе, Дуэ, Оксоне. Большое внимание в это время он уделял знакомству с художественной, политической, философской литературой, в т. ч. с трудами Вольтера, П. Корнеля, Ж. Расина, Ж. Бюффона, Ш. Монтескьё. Начало Французской революции XVIII века застало его в Оксоне, где полк, в котором он служил, подавил небольшое восстание. В 1792 году вступил в Якобинский клуб. В сентябре 1792 года назначен командиром артиллерийской батареи в городе Ницца, затем командиром батальона республиканской армии, осаждавшей город Тулон, захваченный роялистами и поддерживавшими их британскими войсками. Предложил свой план взятия города, который позволил освободить Тулон в декабре 1793 года. 22.12.1793 года произведён в бригадные генералы и назначен командовать артиллерией Альпийской армии, действовавшей против австро-сардинских войск. После Термидорианского переворота 1794 года отстранён от должности и 15.9.1795 года уволен из армии по обвинению в связях с якобинцами. В октябре 1795 года восстановлен в армии по инициативе члена Директории П. Барраса, поручившего ему подавить роялистский мятеж 13 вандемьера (5.10.1795 года) в Париже. За эту операцию получил звание дивизионного генерала (16.10.1795 года) и должность командующего войсками на территории Франции (т. н. Внутренняя армия). В октябре 1795 года Баррас познакомил Наполеона Бонапарта с Жозефиной де Богарне и устроил их брак. С 1796 года главнокомандующий французской армией в Северной Италии. Итальянская кампания 1796-1797 годов (смотри Итальянский поход Наполеона Бонапарта) продемонстрировала стратегический талант Наполеона Бонапарта и принесла ему европейскую известность. После отказа Директории от плана вторжения на Британские острова он добился организации военной экспедиции в Египет с целью создать угрозу важному для безопасности Британской империи пути в Индию. Поход 1798-1801 годов (смотри Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта) не был столь успешным, как кампания 1796-1797 годов. Затяжной характер, который приняла экспедиция, поражения французской армии в Северной Италии от австро-российских войск под командованием генерал-фельдмаршала А.В. Суворова, а также нестабильность обстановки во Франции побудили Наполеона Бонапарта оставить командование на генерала Ж.Б. Клебера и тайно вернуться в Париж (октябрь 1799 года). Выступив в роли «спасителя отечества», он произвёл 9.11.1799 года государственный переворот (смотри Восемнадцатое брюмера). Во Франции была отменена действовавшая конституция и установлен режим временного Консульства. Новая конституция утверждена 25.12.1799 года, Консульство официально провозглашено 1.1.1800 года. Наполеон Бонапарт занял пост первого консула с 10-летним сроком полномочий. Желая упрочить и монополизировать власть, он добился провозглашения себя 2.8.1802 года пожизненным консулом с правом назначения преемника, ратификации международных договоров и помилования преступников. Установление нового режима сопровождалось ущемлением свободы прессы (закрыты 60 газет), преследованием политических противников, прежде всего роялистов и якобинцев.
Во внутренней политике он совмещал линию на сохранение и законодательное укрепление достижений революции с усилением монархических черт власти и пересмотром отношений с Римско-католической церковью. В 1801 году заключён Конкордат с папой Римским Пием VII, провозглашавший свободное исповедание католической религии, которая объявлялась религией «большинства французов». 18.5.1804 года Сенат Французской Республики принял акт (сенатус-консульт), провозгласивший Францию империей (смотри Первая империя) во главе с императором французов Наполеоном I. На общенациональном плебисците 6.11.1804 года сенатус-консульт был одобрен 3,5 миллионами голосов против 2,5 миллионов. Императорский титул Наполеона I с правами наследования престола был освящён папой Пием VII, прибывшим на коронацию, состоявшуюся 2.12.1804 года в соборе Парижской Богоматери. На церемонии Наполеон I лично возложил корону на себя и свою супругу Ж. де Богарне.
В сфере государственного управления Наполеон I проводил линию на централизацию и усиление полицейского контроля в сочетании с мерами по модернизации административной системы. Важнейшим событием стало принятие в 1804 году самого передового по тем временам Гражданского кодекса (с 1807 года Кодекс Наполеона). В 1806-1810 годах были введены в действие уголовный, торговый и другие кодексы, существенно улучшившие и упростившие систему судопроизводства во Франции. Политика Наполеона I в финансово-экономической сфере способствовала развитию банковского дела (в 1800 году основан Банк Франции) и торговых палат. Большое значение имело установление в 1803 году нового золотого содержания франка (т. н. франк жерминаль), который стал с этого времени одной из самых стабильных денежных единиц в Европе. В целом внутренняя политика Наполеона I привела к тому, что во Франции был восстановлен монархический режим со всеми присущими ему внешними атрибутами (двор, титулы и др.), одновременно сохранивший важнейшие революционно социально-экономические завоевания, прежде всего признание прав на землю за её новыми собственниками - крестьянами.
Внешняя политика Наполеона I была направлена на обеспечение французской гегемонии в Европе. Основным средством достижения этой цели являлись войны с европейскими государствами, объединявшимися в антифранцузские коалиции. С провозглашением империи возобновилась полоса непрерывных войн (смотри Наполеоновские войны), которые Франция вела с 1792 года. Одержанные Наполеоном I победы привели к созданию огромной континентальной империи, охватившей всю Западную и Центральную Европу. Она состояла как из территорий, вошедших в состав самой Франции, расширившейся до 130 департаментов (кроме собственно Франции, включала современные Бельгию, Нидерланды, левый берег Рейна, а также территории на побережье Северного моря, Итальянское королевство, Папскую область, Иллирийские провинции), так и из зависимых от неё государственных образований (Испания, Неаполитанское королевство, Рейнский союз, Варшавское княжество), во главе которых Наполеон I часто ставил своих родственников (Э. де Богарне, И. Мюрат, Жозеф I Бонапарт). Политика Наполеона I в завоёванных странах была направлена на использование их в целях экономического и политического развития самой Франции. Континентальная блокада, негативно отражавшаяся на экономике этих стран, обеспечивала вместе с тем (до 1810 года) рынки сбыта для растущей французской промышленности.
Свои военно-политические успехи Наполеон I стремился закрепить династическими связями. Не имея от Жозефины детей, Наполеон I, обеспокоенный судьбой основанной им династии Бонапартов, развёлся с ней и занялся поисками новой супруги. После неудачных попыток посвататься к сёстрам российского императора Александра I (к Екатерине Павловне в 1808 году и Анне Павловне в 1809 году) в апреле 1810 года он женился на эрцгерцогине Марии Луизе, дочери австрийского императора Франца I (смотри Франц II). Этот брак был продиктован также стремлением Наполеона I укрепить франко-австрийские отношения. В 1811 году у него родился сын (смотри Наполеон II).
Наполеон I разрабатывал внешнеполитические проекты, касавшиеся также Северной Америки и Вест-Индии. Передача Испанией Луизианы Франции и урегулирование франко-американских отношений (смотри Морфонтонский договор 1800 года) создали, по мнению Наполеона I, хорошие предпосылки для усиления французского влияния в Западном полушарии. Однако неудача французской экспедиции на Гаити и Гваделупу в 1802 году перечеркнула эти планы. В итоге Луизиана была продана США в 1803 году.
К 1812 году Наполеон I практически добился французской гегемонии в Европе. Оставались лишь два государства, не признававшие в той или иной форме власти Франции, - Великобритания и Российская империя. Начиная летом 1812 года поход в Россию, Наполеон I надеялся одержать быструю победу и склонить Александра I к совместному выступлению против Великобритании. Поражение в России (смотри Отечественная война 1812) стало предвестником крушения не только гегемонистских планов Наполеона I, но и созданной его стараниями империи, в которой развернулась освободительная борьба. Росло недовольство и внутри Франции, обескровленной непрерывными войнами и экономическим кризисом, начавшимся в 1810 году. Учитывая рост протестных настроений, Наполеон I в 1810 году ужесточил цензуру, принял меры по резкому сокращению числа газет, усилил преследования противников режима, в т. ч. либерально настроенных писателей, таких как Ж. де Сталь и Б. Констан. Наиболее ярким свидетельством растущего недовольства политикой Наполеона I стала попытка бригадного генерала К.Ф. де Мале 23.10.1812 года совершить в Париже переворот и восстановить республику, пока Наполеон I с Великой армией находился в России. Заговор Мале побудил Наполеона I оставить войска и поспешить во Францию. В Париже император обнаружил недовольство даже в традиционно подчинявшемся его воле Законодательном корпусе и 1.1.1814 года распустил его. Несмотря на победы в сражениях при Шампобере и Монмирае в 1814 году, Наполеон I не смог остановить продвижения армий союзников к Парижу, в который они вошли 31.3.1814 года. Сенат объявил Наполеона I низложенным и сформировал Временное правительство во главе с бывшим сподвижником императора Ш.М. Талейраном, который ещё с 1808-1809 годов, предвидя крах Наполеона I, поддерживал тайные связи с Александром I и К. Меттернихом. 4.4.1814 года в Фонтенбло Наполеон I отрёкся от престола в пользу малолетнего сына. Сенат согласился признать последнего императором под именем Наполеона II, но вмешательство союзников, намеревавшихся восстановить у власти Бурбонов, перечеркнуло эти планы. 11.4.1814 года Наполеон I окончательно отрёкся от французского престола и 20.4.1814 года, попрощавшись со Старой гвардией, отправился в изгнание. Победители сохранили за ним императорский титул, назначили достаточно большую пенсию (свыше 2 миллионов франков в год) и отдали во владение небольшой остров Эльба в Средиземном море. Наполеон I пытался добиться приезда к нему на остров жены и сына, но получил отказ, при этом новое французское правительство отказало ему и в выплате обещанной союзниками пенсии. Наполеон I внимательно следил за развитием событий во Франции, где зрело недовольство режимом Реставрации, взявшим курс на свёртывание тех завоеваний революции, которые сохранялись в годы его правления. Учитывая недовольство Бурбонами во Франции и зная о разногласиях между державами-победительницами, возникшими на Венском конгрессе 1814-1815 годов, Наполеон I решил вновь взять власть в стране в свои руки. Он тайно покинул Эльбу и 1.3.1815 года высадился с небольшим отрядом (около 1 тысячи человек) на южное побережье Франции. Направленные против Наполеона I правительственные войска перешли на его сторону, включая командующего ими наполеоновского маршала М. Нея. 20.3.1815 года Наполеон I с триумфом вошёл в Париж, откуда спешно бежали Людовик XVIII, его двор и министры.
Период второго правления Наполеона I (20.3-22.6.1815 года) известен как «Сто дней». Стремясь продемонстрировать свою верность заветам 1789 года и показать себя защитником свободы и равенства, Наполеон I ввёл в Госсударственный совет Б. Констана и поручил ему составить проект новой либеральной конституции, призванной расширить полномочия органов представительной власти. Этот проект (т. н. Дополнительный акт от 22.4.1815 года) был утверждён Наполеоном I и позднее одобрен на плебисците. Состоявшиеся выборы принесли победу либералам. 3.6.1815 года начали свою деятельность две палаты парламента - представителей и пэров.
Вернувшись к власти, Наполеон I безуспешно пытался заверить державы-победительницы в своих мирных устремлениях. Готовясь отразить вторжение войск 7-й антифранцузской коалиции, он приступил к созданию новых вооруженных сил. К июню 1815 года ему удалось сформировать 250-тысячную регулярную армию и 180-тысячную Национальную гвардию. Этим силам, рассредоточенным по всей территории Франции, противостояла почти миллионная армия союзников. 12.6.1815 года Наполеон I выехал в расположение 70-тысячной армии, находившейся в Бельгии, где при Ватерлоо произошло сражение с войсками антифранцузской коалиции. Потерпев в нём поражение, Наполеон I 20.6.1815 года вернулся в Париж. 22.6.1815 года Палата представителей потребовала от императора отречения в пользу малолетнего сына. Наполеон I отказался от продолжения борьбы и подчинился этому требованию. Подписав акт об окончательном отречении, он попытался выехать в Северную Америку, но близ Рошфора попал в руки англичан. По решению союзников Наполеон I был доставлен на остров Святой Елены, где провёл последние 6 лет жизни под надзором международной комиссии. В изгнание за ним последовали самые верные сподвижники - генерал А.Г. Бертран, Ш.Т. де Монтолон, граф Э. де Лас-Каз и др. По официальной версии, Наполеон I умер от рака желудка, который был причиной смерти и его отца. Версия ряда историков (С. Форсхувуд, П. Клинц) об отравлении Наполеона I мышьяком остаётся дискуссионной. В 1840 году прах Наполеона I был перевезён в Париж и торжественно помещён в Дом инвалидов.
В историю Наполеон I вошёл как великий полководец и выдающийся государственный деятель, повлиявший на последующее развитие не только Франции, но и всей Европы. Оставленное им наследие в области гражданской администрации во многом сохраняет свою актуальность и в начале XXI века. В то же время итоги его правления были для Франции весьма противоречивыми. В войнах, которые вёл Наполеон I, погибли свыше 800 тысяч французов, что стало причиной глубокого демографического кризиса, последствия которого ощущались во Франции до начала XX века. Значение его деятельности для Европы также неоднозначно. С одной стороны, он выступал как жестокий завоеватель, с другой - содействовал распространению по всему континенту идей Французской революции, разрушая старые клерикально-феодальные и сословные порядки и устанавливая новые государственного начала. Непосредственным следствием наполеоновских войн стало повсеместное пробуждение и развитие в Европе национальных движений.
Наполеону I принадлежит особое место в развитии военного искусства XIX века. Ему удалось найти успешное тактическое и стратегическое применение массовым вооруженным силам, созданным революцией. Достижению этой цели способствовал ряд преобразований Наполеона I в организационной структуре французской армии, тактике и стратегии ведения ею военных действий. Наполеон I упорядочил управление войсками, изменил штатную организацию пехотных и каваллерийских дивизий, впервые введя корпуса как постоянные воинские формирования, реорганизовал управление артиллерией, активно применял и развивал тактику колонн и рассыпного строя. Для полководческого искусства Наполеона I были характерны быстрый манёвр, сочетание фронтальных ударов с охватом или обходом фланга противника, способность внезапно создавать превосходство на направлении главного удара. Сражаясь против численно превосходящего противника, он стремился разъединить его силы и уничтожить их по частям. Главной целью военных действий для Наполеона I был разгром вражеской армии, главным средством - генеральное сражение. Он был сторонником наступательных действий, считая оборону необходимой лишь на второстепенных участках фронта и рассматривая её как средство сдерживания противника и выигрыша времени для подготовки наступления. Полководческое искусство и военные концепции Наполеона I оказали влияние на труды главных военных теоретиков XIX века - К. фон Клаузевица и А.А. Жомини.
Результаты своих военных побед Наполеон I стремился увековечить в монументальных архитектурных сооружениях во Франции: арки триумфальные, Вандомская колонна, Аустерлицкий (1802-1806 годы) и Йенский (1808-1814 годы) мосты в Париже, Каменный мост (1810-1822 годы) в Бордо. Он также покровительствовал ряду французских архитекторов (Ш. Персье, П. Фонтен, Ж.Ф. Шальгрен), французских и итальянских художников и скульпторов (Ж.Л. Давид, А.Ж. Гро, Л. Бартолини, А. Канова и др.), пополнил коллекции Лувра произведениями искусства, вывезенными из Италии, Нидерландов, Германии и других стран (смотри в статье Д. Денон). Стиль ампир, переживавший расцвет в период правления Наполеона I, распространился по всей Европе, в т. ч. в России.