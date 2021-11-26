НАПОЛЕОН I

НАПОЛЕОН I (Наполеон Бонапарт) - французский государственный и военный деятель, император французов (1804-1814, 1815 годы).

Из мно­го­дет­ной дво­рян­ской се­мьи, в XVI веке эмиг­ри­ро­вав­шей из Тос­ка­ны на остров Кор­си­ка. Его отец, Кар­ло Ма­рия Буо­на­пар­те (1746-1785 годы), ад­во­кат по про­фес­сии, пер­во­на­чаль­но был од­ним из спод­виж­ни­ков П. Пао­ли, ли­де­ра борь­бы за не­за­виси­мость Кор­си­ки. На­по­ле­он Бо­на­парт учил­ся в Бри­енн­ской (1779-1784 годы), за­тем в Па­риж­ской (1784-1785 годы) во­ен­ных шко­лах, по­сле че­го слу­жил в про­винциальных гар­ни­зо­нах в Ва­лан­се, Лио­не, Дуэ, Ок­со­не. Боль­шое вни­ма­ние в это вре­мя он уде­лял зна­ком­ст­ву с ху­дожественной, по­ли­тической, фи­лософской литературой, в т. ч. с тру­да­ми Воль­те­ра, П. Кор­не­ля, Ж. Ра­си­на, Ж. Бюф­фо­на, Ш. Мон­тес­кьё . На­ча­ло Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века за­ста­ло его в Ок­со­не, где полк, в ко­то­ром он слу­жил, по­да­вил не­боль­шое вос­ста­ние. В 1792 году всту­пил в Яко­бин­ский клуб. В сентябре 1792 года на­зна­чен командиром артиллерийской ба­та­реи в городе Ниц­ца, за­тем командиром ба­таль­о­на рес­пуб­ли­кан­ской ар­мии, оса­ж­дав­шей город Ту­лон, за­хва­чен­ный роя­ли­ста­ми и под­дер­жи­вав­ши­ми их британскими вой­ска­ми. Пред­ло­жил свой план взя­тия го­ро­да, ко­то­рый по­зво­лил ос­во­бо­дить Ту­лон в декабре 1793 года. 22.12.1793 года про­из­ве­дён в бри­гад­ные ге­не­ра­лы и на­зна­чен ко­ман­до­вать ар­тил­ле­ри­ей Аль­пий­ской ар­мии, дей­ст­во­вав­шей про­тив ав­ст­ро-сар­дин­ских войск. По­сле Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та 1794 года от­стра­нён от долж­но­сти и 15.9.1795 года уво­лен из ар­мии по об­ви­не­нию в свя­зях с яко­бин­ца­ми. В октябре 1795 года вос­ста­нов­лен в ар­мии по ини­циа­ти­ве члена Ди­рек­то­рии П. Бар­ра­са, по­ру­чив­ше­го ему по­да­вить роя­ли­ст­ский мя­теж 13 ван­демь­е­ра (5.10.1795 года) в Па­ри­же. За эту опе­ра­цию по­лу­чил зва­ние ди­ви­зи­он­но­го ге­не­ра­ла (16.10.1795 года) и долж­ность ко­мандующего вой­ска­ми на тер­ри­то­рии Фран­ции (т. н. Внутренняя ар­мия). В октябре 1795 года Бар­рас по­зна­ко­мил На­по­лео­на Бо­на­пар­та с Жо­зе­фи­ной де Бо­гар­не и уст­ро­ил их брак. С 1796 года глав­но­ко­мандующий французской ар­ми­ей в Северной Ита­лии. Итальянская кам­па­ния 1796-1797 годов (смотри Италь­ян­ский по­ход На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та) про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ла стратегический та­лант На­по­лео­на Бо­на­пар­та и при­нес­ла ему ев­ропейскую из­вест­ность. По­сле от­ка­за Ди­рек­то­рии от пла­на втор­же­ния на Британские острова он добил­ся ор­га­ни­за­ции во­енной экс­пе­ди­ции в Еги­пет с це­лью соз­дать уг­ро­зу важ­но­му для безо­пас­но­сти Британской им­пе­рии пу­ти в Ин­дию. По­ход 1798-1801 годов (смотри Еги­пет­ская экс­пе­ди­ция На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та) не был столь ус­пеш­ным, как кам­па­ния 1796-1797 годов. За­тяж­ной ха­рак­тер, ко­то­рый при­ня­ла экс­пе­ди­ция, по­ра­же­ния французской ар­мии в Северной Ита­лии от ав­ст­ро-российских войск под ко­мандованием генерал-фельдмаршала А.В. Су­во­ро­ва, а так­же не­ста­биль­ность об­ста­нов­ки во Фран­ции по­бу­ди­ли На­по­лео­на Бо­на­пар­та ос­та­вить ко­ман­до­ва­ние на генерала Ж.Б. Кле­бе­ра и тай­но вер­нуть­ся в Па­риж (октябрь 1799 года). Вы­сту­пив в ро­ли «спа­си­те­ля оте­че­ст­ва», он про­извёл 9.11.1799 года государственный пе­ре­во­рот (смотри Во­сем­на­дца­тое брю­ме­ра). Во Фран­ции бы­ла от­ме­не­на дей­ст­во­вав­шая кон­сти­ту­ция и ус­та­нов­лен ре­жим временного Кон­суль­ст­ва . Но­вая кон­сти­ту­ция ут­вер­жде­на 25.12.1799 года, Кон­суль­ст­во офи­ци­аль­но про­воз­гла­ше­но 1.1.1800 года. На­по­ле­он Бо­на­парт за­нял пост пер­во­го кон­су­ла с 10-лет­ним сро­ком пол­но­мо­чий. Же­лая уп­ро­чить и мо­но­по­ли­зи­ро­вать власть, он добил­ся про­воз­гла­ше­ния се­бя 2.8.1802 года по­жиз­нен­ным кон­су­лом с пра­вом на­значе­ния пре­ем­ни­ка, ра­ти­фи­ка­ции ме­ж­ду­народных до­го­во­ров и по­ми­ло­ва­ния пре­ступ­ни­ков. Ус­та­нов­ле­ние но­во­го ре­жи­ма со­про­во­ж­да­лось ущем­ле­ни­ем сво­бо­ды прес­сы (за­кры­ты 60 га­зет), пре­сле­до­ва­ни­ем по­ли­тических про­тив­ни­ков, пре­ж­де все­го роя­ли­стов и яко­бин­цев.

Во внутренней по­ли­ти­ке он со­вме­щал ли­нию на со­хра­не­ние и за­ко­но­дательное ук­ре­п­ле­ние дос­ти­же­ний ре­во­лю­ции с уси­ле­ни­ем мо­нар­хических черт вла­сти и пе­ре­смот­ром от­но­ше­ний с Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью. В 1801 году за­клю­чён Кон­кор­дат с па­пой Рим­ским Пи­ем VII, про­воз­гла­шав­ший сво­бод­ное ис­по­ве­да­ние ка­то­лической ре­ли­гии, ко­то­рая объ­яв­ля­лась ре­ли­ги­ей «боль­шин­ст­ва фран­цу­зов». 18.5.1804 года Се­нат Французской Рес­пуб­ли­ки при­нял акт (се­на­тус-кон­сульт), про­воз­гла­сив­ший Фран­цию им­пе­ри­ей (смотри Пер­вая им­пе­рия) во гла­ве с им­пе­ра­то­ром фран­цу­зов Наполеоном I. На об­ще­на­цио­наль­ном пле­бис­ци­те 6.11.1804 года се­на­тус-кон­сульт был одоб­рен 3,5 миллионами го­ло­сов про­тив 2,5 миллионов. Им­пе­ра­тор­ский ти­тул Наполеона I с пра­ва­ми на­сле­до­ва­ния пре­сто­ла был ос­вя­щён па­пой Пи­ем VII, при­быв­шим на ко­ро­на­цию, со­сто­яв­шую­ся 2.12.1804 года в со­бо­ре Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри. На це­ре­мо­нии Наполеон I лич­но воз­ло­жил ко­ро­ну на се­бя и свою суп­ру­гу Ж. де Бо­гар­не.

В сфе­ре государственного управ­ле­ния Наполеон I про­во­дил ли­нию на цен­тра­ли­за­цию и уси­ле­ние по­ли­цей­ско­го кон­тро­ля в со­че­та­нии с ме­ра­ми по мо­дер­ни­за­ции административной сис­те­мы. Важ­ней­шим со­бы­ти­ем ста­ло при­ня­тие в 1804 году са­мо­го пе­ре­до­во­го по тем вре­менам Гражданского ко­дек­са (с 1807 года Ко­декс На­по­ле­о­на ). В 1806-1810 годах бы­ли вве­де­ны в дей­ст­вие уго­лов­ный, тор­го­вый и другие ко­дек­сы, су­ще­ст­вен­но улуч­шив­шие и уп­ро­стив­шие сис­те­му су­до­про­из­вод­ст­ва во Фран­ции. По­ли­ти­ка Наполеона I в фи­нан­со­во-эко­но­мической сфе­ре спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию бан­ков­ско­го де­ла (в 1800 году ос­но­ван Банк Фран­ции) и тор­го­вых па­лат. Боль­шое зна­че­ние име­ло ус­та­нов­ле­ние в 1803 году но­во­го зо­ло­то­го со­дер­жа­ния фран­ка (т. н. франк жер­ми­наль), ко­то­рый стал с это­го вре­ме­ни од­ной из са­мых ста­биль­ных де­неж­ных еди­ниц в Ев­ро­пе. В це­лом внутренняя по­ли­ти­ка Наполеона I при­ве­ла к то­му, что во Фран­ции был вос­ста­нов­лен мо­нар­хический ре­жим со все­ми при­су­щи­ми ему внеш­ни­ми ат­ри­бу­та­ми (двор, ти­ту­лы и др.), од­но­вре­мен­но со­хра­нив­ший важ­ней­шие ре­во­люционно со­ци­аль­но-эко­но­мические за­вое­ва­ния, пре­ж­де все­го при­зна­ние прав на зем­лю за её но­вы­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми - кре­сть­я­на­ми.

Внеш­няя по­ли­ти­ка Наполеона I бы­ла на­прав­ле­на на обес­пе­че­ние французской ге­ге­мо­нии в Ев­ро­пе. Основным сред­ст­вом дос­ти­же­ния этой це­ли яв­ля­лись вой­ны с ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми, объ­е­ди­няв­ши­ми­ся в ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции. С про­воз­гла­ше­ни­ем им­пе­рии во­зоб­но­ви­лась по­ло­са не­пре­рыв­ных войн (смотри На­по­ле­о­нов­ские вой­ны), ко­то­рые Фран­ция ве­ла с 1792 года. Одер­жан­ные Наполеоном I по­бе­ды при­ве­ли к соз­да­нию ог­ром­ной кон­ти­нен­таль­ной им­пе­рии, ох­ва­тив­шей всю Западную и Центральную Ев­ро­пу. Она со­стоя­ла как из тер­ри­то­рий, во­шед­ших в со­став са­мой Фран­ции, рас­ши­рив­шей­ся до 130 де­пар­та­мен­тов (кро­ме соб­ст­вен­но Фран­ции, вклю­ча­ла современные Бель­гию, Ни­дер­лан­ды, ле­вый бе­рег Рей­на, а так­же тер­ри­то­рии на по­бе­ре­жье Се­вер­но­го моря, Итальянское ко­ро­лев­ст­во, Пап­скую об­ласть, Ил­ли­рий­ские про­вин­ции), так и из за­ви­си­мых от неё государственных об­ра­зо­ва­ний (Ис­па­ния, Не­апо­ли­тан­ское ко­ро­лев­ст­во, Рейн­ский со­юз, Вар­шав­ское кня­же­ст­во), во гла­ве ко­то­рых Наполеон I час­то ста­вил сво­их род­ст­вен­ни­ков (Э. де Бо­гар­не, И. Мю­рат, Жо­зеф I Бо­на­парт). По­ли­ти­ка Наполеона I в за­воё­ван­ных стра­нах бы­ла на­прав­ле­на на ис­поль­зо­ва­ние их в це­лях эко­но­мического и по­ли­тического раз­ви­тия са­мой Фран­ции. Кон­ти­нен­таль­ная бло­ка­да, не­га­тив­но от­ра­жав­шая­ся на эко­но­ми­ке этих стран, обес­пе­чи­ва­ла вме­сте с тем (до 1810 года) рын­ки сбы­та для рас­ту­щей французской про­мыш­лен­но­сти.

Свои во­ен­но-по­ли­тические ус­пе­хи Наполеон I стре­мил­ся за­кре­пить ди­на­стическими свя­зя­ми. Не имея от Жо­зе­фи­ны де­тей, Наполеон I, обес­по­ко­ен­ный судь­бой ос­но­ван­ной им ди­на­стии Бо­на­пар­тов, раз­вёл­ся с ней и за­нял­ся по­ис­ка­ми но­вой суп­ру­ги. По­сле не­удач­ных по­пы­ток по­сва­тать­ся к сё­ст­рам российского императора Алек­сан­д­ра I (к Ека­те­ри­не Пав­лов­не в 1808 году и Ан­не Пав­лов­не в 1809 году) в апреле 1810 года он же­нил­ся на эрц­гер­цо­ги­не Ма­рии Луи­зе, до­че­ри австрийского императора Фран­ца I (смотри Франц II). Этот брак был про­дик­то­ван так­же стрем­ле­ни­ем Наполеона I ук­ре­пить фран­ко-австрийские от­но­ше­ния. В 1811 году у не­го ро­дил­ся сын (смотри На­по­ле­он II).

Наполеон I раз­ра­ба­ты­вал внеш­не­по­ли­тические про­ек­ты, ка­сав­шие­ся так­же Северной Аме­ри­ки и Вест-Ин­дии. Пе­ре­да­ча Ис­па­ни­ей Луи­зиа­ны Фран­ции и уре­гу­ли­ро­ва­ние фран­ко-американских от­но­ше­ний (смотри Мор­фон­тон­ский до­го­вор 1800 года) соз­да­ли, по мне­нию Наполеона I, хо­ро­шие пред­по­сыл­ки для уси­ле­ния французского влия­ния в Западном по­лу­ша­рии. Од­на­ко не­уда­ча французской экс­пе­ди­ции на Гаи­ти и Гва­де­лу­пу в 1802 году пе­ре­черк­ну­ла эти пла­ны. В ито­ге Луи­зиа­на бы­ла про­да­на США в 1803 году.

К 1812 году Наполеон I прак­ти­че­ски до­бил­ся французской ге­ге­мо­нии в Ев­ро­пе. Ос­та­ва­лись лишь два го­су­дар­ст­ва, не при­зна­вав­шие в той или иной фор­ме вла­сти Фран­ции, - Ве­ли­ко­бри­та­ния и Российская им­пе­рия. На­чи­ная ле­том 1812 года по­ход в Рос­сию, Наполеон I на­де­ял­ся одер­жать бы­ст­рую по­бе­ду и скло­нить Алек­сан­д­ра I к со­вме­ст­но­му вы­сту­п­ле­нию про­тив Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­ра­же­ние в Рос­сии (смотри Оте­че­ст­вен­ная вой­на 1812 ) ста­ло пред­вест­ни­ком кру­ше­ния не толь­ко ге­ге­мо­ни­ст­ских пла­нов Наполеона I, но и соз­дан­ной его ста­ра­ния­ми им­пе­рии, в ко­то­рой раз­вер­ну­лась ос­во­бо­дительная борь­ба. Рос­ло не­до­воль­ст­во и внут­ри Фран­ции, обес­кров­лен­ной не­пре­рыв­ны­ми вой­на­ми и эко­но­мическим кри­зи­сом, на­чав­шим­ся в 1810 году. Учи­ты­вая рост про­те­ст­ных на­строе­ний, Наполеон I в 1810 году уже­сто­чил цен­зу­ру, при­нял ме­ры по рез­ко­му со­кра­ще­нию чис­ла га­зет, уси­лил пре­сле­до­ва­ния про­тив­ни­ков ре­жи­ма, в т. ч. ли­бе­раль­но на­стро­ен­ных пи­са­те­лей, та­ких как Ж. де Сталь и Б. Кон­стан. Наи­бо­лее яр­ким сви­де­тель­ст­вом рас­ту­ще­го не­до­воль­ст­ва по­ли­ти­кой Наполеона I ста­ла по­пыт­ка бри­гад­но­го генерала К.Ф. де Ма­ле 23.10.1812 года со­вер­шить в Па­ри­же пе­ре­во­рот и вос­ста­но­вить рес­пуб­ли­ку, по­ка Наполеон I с Ве­ли­кой ар­ми­ей на­хо­дил­ся в Рос­сии. За­го­вор Ма­ле по­бу­дил Наполеона I ос­та­вить вой­ска и по­спе­шить во Фран­цию. В Па­ри­же им­пе­ра­тор об­на­ру­жил не­до­воль­ство да­же в тра­ди­ци­он­но под­чи­няв­шем­ся его во­ле За­ко­но­дательном кор­пу­се и 1.1.1814 года рас­пус­тил его. Не­смот­ря на по­бе­ды в сра­же­ни­ях при Шам­по­бе­ре и Мон­ми­рае в 1814 году, Наполеон I не смог ос­та­но­вить про­дви­же­ния ар­мий со­юз­ни­ков к Па­ри­жу, в ко­то­рый они во­шли 31.3.1814 года. Се­нат объ­я­вил Наполеона I низ­ло­жен­ным и сфор­ми­ро­вал Временное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с бывшим спод­виж­ни­ком им­пе­ра­то­ра Ш.М. Та­лей­ра­ном, ко­то­рый ещё с 1808-1809 годов, пред­ви­дя крах Наполеона I, под­дер­жи­вал тай­ные свя­зи с Алек­сан­дром I и К. Мет­тер­ни­хом. 4.4.1814 года в Фон­тенб­ло Наполеон I от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу ма­лолет­не­го сы­на. Се­нат со­гла­сил­ся при­знать по­след­не­го им­пе­ра­то­ром под име­нем На­по­ле­о­на II, но вме­ша­тель­ст­во со­юз­ни­ков, на­ме­ре­вав­ших­ся вос­ста­но­вить у вла­сти Бур­бо­нов, пе­ре­черк­ну­ло эти пла­ны. 11.4.1814 года Наполеон I окон­ча­тель­но от­рёк­ся от французского пре­сто­ла и 20.4.1814 года, по­про­щав­шись со Ста­рой гвар­ди­ей, от­пра­вил­ся в из­гна­ние. По­бе­ди­те­ли со­хра­ни­ли за ним императорский ти­тул, на­зна­чи­ли дос­та­точ­но боль­шую пен­сию (свыше 2 миллионов франков в год) и от­да­ли во вла­де­ние не­боль­шой остров Эль­ба в Сре­ди­зем­ном мо­ре. Наполеон I пы­тал­ся до­бить­ся при­ез­да к не­му на ост­ров же­ны и сы­на, но по­лу­чил от­каз, при этом но­вое французское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­ло ему и в вы­пла­те обе­щан­ной со­юз­ни­ка­ми пен­сии. Наполеон I вни­ма­тель­но сле­дил за раз­ви­ти­ем со­бы­тий во Фран­ции, где зре­ло не­до­воль­ст­во ре­жи­мом Рес­тав­ра­ции, взяв­шим курс на свёр­ты­ва­ние тех за­вое­ва­ний ре­во­лю­ции, ко­то­рые со­хра­ня­лись в го­ды его прав­ле­ния. Учи­ты­вая не­до­воль­ст­во Бур­бо­на­ми во Фран­ции и зная о раз­но­гла­си­ях ме­ж­ду дер­жа­ва­ми-по­бе­ди­тель­ни­ца­ми, воз­ник­ши­ми на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов, Наполеон I ре­шил вновь взять власть в стра­не в свои ру­ки. Он тай­но по­ки­нул Эль­бу и 1.3.1815 года вы­са­дил­ся с не­боль­шим от­ря­дом (около 1 тысячи человек) на южное по­бе­ре­жье Фран­ции. На­прав­лен­ные про­тив Наполеона I пра­ви­тельственные вой­ска пе­ре­шли на его сто­ро­ну, вклю­чая ко­ман­дую­ще­го ими на­по­ле­о­нов­ско­го мар­ша­ла М. Нея. 20.3.1815 года Наполеон I с три­ум­фом во­шёл в Па­риж, от­ку­да спеш­но бе­жа­ли Лю­до­вик XVIII , его двор и ми­ни­ст­ры.

Пе­ри­од вто­ро­го прав­ле­ния Наполеона I (20.3-22.6.1815 года) из­вес­тен как «Сто дней». Стре­мясь про­де­мон­ст­ри­ро­вать свою вер­ность за­ве­там 1789 года и по­ка­зать се­бя за­щит­ни­ком сво­бо­ды и ра­вен­ст­ва, Наполеон I ввёл в Госсударственный со­вет Б. Кон­ста­на и по­ру­чил ему со­ста­вить про­ект но­вой ли­бе­раль­ной кон­сти­ту­ции, при­зван­ной рас­ши­рить пол­но­мо­чия ор­га­нов пред­ста­вительной вла­сти. Этот про­ект (т. н. До­пол­ни­тель­ный акт от 22.4.1815 года) был ут­вер­ждён Наполеоном I и позд­нее одоб­рен на пле­бис­ци­те. Со­сто­яв­шие­ся вы­бо­ры при­нес­ли по­бе­ду ли­бе­ра­лам. 3.6.1815 года на­ча­ли свою дея­тель­ность две па­ла­ты пар­ла­мен­та - пред­ста­ви­те­лей и пэ­ров.

Вер­нув­шись к вла­сти, Наполеон I без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­ве­рить дер­жа­вы-по­бе­ди­тель­ни­цы в сво­их мир­ных уст­рем­ле­ни­ях. Го­то­вясь от­ра­зить втор­же­ние войск 7-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции, он при­сту­пил к соз­да­нию но­вых воо­руженных сил. К ию­ню 1815 года ему уда­лось сфор­ми­ро­вать 250-ты­сяч­ную ре­гу­ляр­ную ар­мию и 180-ты­сяч­ную Национальную гвар­дию. Этим си­лам, рас­сре­до­то­чен­ным по всей тер­ри­то­рии Фран­ции, про­ти­во­стоя­ла поч­ти мил­ли­он­ная ар­мия со­юз­ни­ков. 12.6.1815 года Наполеон I вы­ехал в рас­по­ло­же­ние 70-ты­сяч­ной ар­мии, на­хо­див­шей­ся в Бель­гии, где при Ва­тер­лоо про­изош­ло сра­же­ние с вой­ска­ми ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции. По­тер­пев в нём по­ра­же­ние, Наполеон I 20.6.1815 года вер­нул­ся в Па­риж. 22.6.1815 года Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей по­тре­бо­ва­ла от им­пе­ра­то­ра от­ре­че­ния в поль­зу ма­ло­лет­не­го сы­на. Наполеон I от­ка­зал­ся от про­дол­же­ния борь­бы и под­чи­нил­ся это­му тре­бо­ва­нию. Под­пи­сав акт об окон­чательном от­ре­че­нии, он по­пы­тал­ся вы­ехать в Северную Аме­ри­ку, но близ Рош­фо­ра по­пал в ру­ки анг­ли­чан. По ре­ше­нию со­юз­ни­ков Наполеон I был до­став­лен на остров Святой Еле­ны, где про­вёл по­след­ние 6 лет жиз­ни под над­зо­ром ме­ж­ду­народной ко­мис­сии. В из­гна­ние за ним по­сле­до­ва­ли са­мые вер­ные спод­виж­ни­ки - генерал А.Г. Бер­тран, Ш.Т. де Мон­то­лон, граф Э. де Лас-Каз и др. По официальной вер­сии, Наполеон I умер от ра­ка же­луд­ка, ко­то­рый был при­чи­ной смер­ти и его от­ца. Вер­сия ря­да ис­то­ри­ков (С. Форс­ху­вуд, П. Клинц) об от­рав­ле­нии Наполеона I мышь­я­ком ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ной. В 1840 году прах Наполеона I был пе­ре­ве­зён в Па­риж и тор­же­ст­вен­но по­ме­щён в Дом ин­ва­ли­дов.

В ис­то­рию Наполеон I во­шёл как ве­ли­кий пол­ко­во­дец и вы­даю­щий­ся государственный дея­тель, по­вли­яв­ший на по­сле­дую­щее раз­ви­тие не толь­ко Фран­ции, но и всей Ев­ро­пы. Ос­тав­лен­ное им на­сле­дие в об­лас­ти гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ции во мно­гом со­хра­ня­ет свою ак­ту­аль­ность и в начале XXI века. В то же вре­мя ито­ги его прав­ле­ния бы­ли для Фран­ции весь­ма про­ти­во­ре­чи­вы­ми. В вой­нах, ко­то­рые вёл Наполеон I, по­гиб­ли свыше 800 тысяч фран­цу­зов, что ста­ло при­чи­ной глу­бо­ко­го де­мо­гра­фического кри­зи­са, по­след­ст­вия ко­то­ро­го ощу­ща­лись во Фран­ции до начала XX века. Зна­че­ние его дея­тель­но­сти для Ев­ро­пы так­же не­од­но­знач­но. С од­ной сто­ро­ны, он вы­сту­пал как жес­то­кий за­вое­ва­тель, с дру­гой - со­дей­ст­во­вал рас­про­стра­не­нию по все­му кон­ти­нен­ту идей Французской ре­во­лю­ции , раз­ру­шая ста­рые кле­ри­каль­но-феодальные и со­слов­ные по­ряд­ки и ус­та­нав­ли­вая но­вые государственного на­ча­ла. Не­по­сред­ст­вен­ным след­ст­ви­ем на­по­ле­о­нов­ских войн ста­ло по­все­ме­ст­ное про­бу­ж­де­ние и раз­ви­тие в Ев­ро­пе национальных дви­же­ний.

Наполеону I при­над­ле­жит осо­бое ме­сто в раз­ви­тии во­енного искусства XIX века. Ему уда­лось най­ти ус­пеш­ное так­тическое и стра­те­гическое при­ме­не­ние мас­со­вым воо­руженным си­лам, соз­дан­ным ре­во­лю­ци­ей. Дос­ти­же­нию этой це­ли спо­соб­ст­во­вал ряд пре­об­ра­зо­ва­ний Наполеона I в ор­га­ни­зационной струк­ту­ре французской ар­мии, так­ти­ке и стра­те­гии ве­де­ния ею военных дей­ст­вий. Наполеон I упо­ря­до­чил управ­ле­ние вой­ска­ми, из­ме­нил штат­ную ор­га­ни­за­цию пехотных и каваллерийских ди­ви­зий, впер­вые вве­дя кор­пу­са как по­сто­ян­ные во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния, ре­ор­га­ни­зо­вал управ­ле­ние ар­тил­ле­ри­ей, ак­тив­но при­ме­нял и раз­ви­вал так­ти­ку ко­лонн и рас­сып­но­го строя. Для пол­ко­водческого искусства Наполеона I бы­ли ха­рак­тер­ны бы­ст­рый ма­нёвр, со­че­та­ние фрон­таль­ных уда­ров с ох­ва­том или об­хо­дом флан­га про­тив­ни­ка, спо­соб­ность вне­зап­но соз­да­вать пре­вос­ход­ст­во на на­прав­ле­нии главного уда­ра. Сра­жа­ясь про­тив чис­лен­но пре­вос­хо­дя­ще­го про­тив­ни­ка, он стре­мил­ся разъ­е­ди­нить его си­лы и унич­то­жить их по час­тям. Главной це­лью во­енных дей­ст­вий для Наполеона I был раз­гром вра­же­ской ар­мии, главным сред­ст­вом - ге­не­раль­ное сра­же­ние. Он был сто­рон­ни­ком на­сту­пательных дей­ст­вий, счи­тая обо­ро­ну не­об­хо­ди­мой лишь на вто­ро­сте­пен­ных уча­ст­ках фрон­та и рас­смат­ри­вая её как сред­ст­во сдер­жи­ва­ния про­тив­ни­ка и вы­иг­ры­ша вре­ме­ни для под­го­тов­ки на­сту­п­ле­ния. Пол­ко­вод­че­ское искусство и во­енные кон­цеп­ции Наполеона I ока­за­ли влия­ние на тру­ды главных во­енных тео­ре­ти­ков XIX века - К. фон Клау­зе­ви­ца и А.А. Жо­ми­ни.

Ре­зуль­та­ты сво­их во­енных по­бед Наполеон I стре­мил­ся уве­ко­ве­чить в мо­ну­мен­таль­ных ар­хитектурных со­ору­же­ни­ях во Фран­ции: ар­ки три­ум­фаль­ные, Ван­дом­ская ко­лон­на, Ау­стер­лиц­кий (1802-1806 годы) и Йен­ский (1808-1814 годы) мос­ты в Па­ри­же, Ка­мен­ный мост (1810-1822 годы) в Бор­до. Он так­же по­кро­ви­тель­ст­во­вал ря­ду французских ар­хи­тек­то­ров (Ш. Пер­сье, П. Фон­тен, Ж.Ф. Шальг­рен), французских и итальянских ху­дож­ни­ков и скульп­то­ров (Ж.Л. Да­вид, А.Ж. Гро , Л. Бар­то­ли­ни, А. Ка­но­ва и др.), по­пол­нил кол­лек­ции Лув­ра про­из­ве­де­ния­ми искусства, вы­ве­зен­ны­ми из Ита­лии, Ни­дер­лан­дов, Гер­ма­нии и других стран (смотри в статье Д. Де­нон). Стиль ам­пир, пе­ре­жи­вав­ший рас­цвет в пе­ри­од прав­ле­ния Наполеона I, рас­про­стра­нил­ся по всей Ев­ро­пе, в т. ч. в Рос­сии.