МЮРАТ Иоахим

Французский во­енный и государственный дея­тель.

Зять На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та (с 1800). Из мно­го­дет­ной се­мьи трак­тир­щи­ка. Учил­ся в се­ми­на­рии г. Ту­лузa, но в 1787 М. ос­та­вил её и за­пи­сал­ся ря­до­вым в Ар­денн­ский кон­но-егер­ский полк. В 1789, не­за­дол­го до Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции 18 в., уво­лен с во­ин­ской служ­бы за не­дис­ци­п­ли­ни­ро­ван­ность. В янв. 1791 по­сту­пил в ре­во­люц. ар­мию, в окт. 1792 М. бы­ло при­свое­но офи­цер­ское зва­ние. По­сле Tер­ми­до­ри­ан­ского пе­ре­во­ро­та вновь уво­лен с во­ин­ской служ­бы. В окт. 1795 от­ли­чил­ся при по­дав­ле­нии роя­ли­ст­ско­го мя­те­жа в Па­ри­же, чем об­ра­тил на се­бя вни­ма­ние На­по­ле­о­на, сде­лав­ше­го его сво­им адъ­ю­тан­том. За доб­лесть и от­ва­гу, про­яв­лен­ные во вре­мя Италь­ян­ско­го по­хо­да На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1796–97 и Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1798–1801, про­из­ве­дён в бри­гад­ные, а за­тем в ди­ви­зи­он­ные ге­не­ра­лы. Уча­ство­вал в пе­ре­во­ро­те Во­сем­на­дца­то­го брю­ме­ра. С про­воз­гла­ше­ни­ем им­пе­рии в 1804 по­лу­чил зва­ние мар­ша­ла Фран­ции и долж­ность гу­бер­на­то­ра Па­ри­жа. В 1805 М. при­свое­но так­же зва­ние ген.-адм. фло­та; в том же го­ду по­жа­ло­ван ти­ту­лом прин­ца им­пе­рии. Ус­пеш­ные дей­ст­вия франц. ка­ва­ле­рии под ко­манд. М. сыг­ра­ли боль­шую роль в по­бе­дах франц. ар­мии над австр. вой­ска­ми при Вер­тин­ге­не (1805), над рос.-австр. вой­ска­ми в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805, над прус­ско- сак­сон­ской ар­ми­ей в Йе­на-Ау­эр­штедт­ском сра­же­нии 1806. С 1806 вел. гер­цог Берг­ский и Клев­ский. С 1808 ко­манд. франц. ар­ми­ей в Ис­па­нии, по­да­вил вос­ста­ние в Мад­ри­де, за что был воз­ве­дён На­по­ле­о­ном I на не­апо­ли­тан­ский пре­стол. Осу­ще­ст­вил в ко­ро­лев­ст­ве ряд ре­форм: ввёл в дей­ст­вие Гражд. ко­декс (см. Ко­декс На­по­ле­о­на), ре­ор­га­ни­зо­вал ар­мию и флот. С 1810 от­но­ше­ния М. с На­по­ле­о­ном ос­лож­ни­лись: в от­вет на от­каз им­пе­ра­то­ра вы­вес­ти из Не­апо­ля франц. вспо­мо­гат. кор­пус М. на­чал чи­ст­ку гос. ап­па­ра­та Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва от франц. чи­нов­ни­ков. На­ча­тые им в Не­апо­ле ли­бе­раль­ные ре­фор­мы на­толк­ну­лись на про­ти­во­дей­ст­вие На­по­ле­о­на. Во вре­мя по­хо­да в Рос­сию в 1812 ко­ман­до­вал ре­зерв­ной ка­ва­ле­ри­ей Ве­ли­кой ар­мии. От­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812: лич­но ру­ко­во­дил кав. ата­ка­ми, чуть не по­пал в плен в бою за Се­мё­нов­ские фле­ши. Во вре­мя от­сту­п­ле­ния из Рос­сии на­зна­чен ко­ман­дую­щим ос­тат­ка­ми Ве­ли­кой ар­мии, но са­мо­воль­но пе­ре­дал ко­ман­до­ва­ние Э. Бо­гар­не и в янв. 1813 уе­хал в Не­аполь, где вёл пе­ре­го­во­ры с Ав­ст­ри­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о за­клю­че­нии сою­за. В авг. 1813 вновь при­сое­ди­нил­ся к На­по­ле­о­ну, уча­ст­во­вал в Дрез­ден­ском сра­же­нии 1813, Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813, за­тем вер­нул­ся в Не­аполь. В янв. 1814, стре­мясь за­кре­пить за со­бой не­апо­ли­тан­ский пре­стол, за­клю­чил тай­ный до­го­вор с Ав­ст­ри­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, обя­зав­шись вы­ста­вить про­тив На­по­ле­о­на 30-ты­сяч­ный кор­пус. Од­на­ко на Вен­ском кон­грес­се 1814–15 при­тя­за­ния М. вы­зва­ли со­про­тив­ле­ние Бур­бо­нов, что вновь толк­ну­ло М. на сто­ро­ну На­по­ле­о­на. В пе­ри­од «Ста дней» М. вы­сту­пил на по­мощь ему во гла­ве не­апо­ли­тан­ской ар­мии, но был раз­бит австр. вой­ска­ми в сра­же­нии при То­лен­ти­но и бе­жал на о. Кор­си­ка. В сент. – окт. 1815 по­пы­тал­ся вер­нуть­ся мо­рем в ок­ку­пи­ро­ван­ный австр. вой­ска­ми Не­аполь, но его не­боль­шая фло­ти­лия бы­ла рас­сея­на штор­мом. На бе­рег вме­сте с М. вы­са­дил­ся лишь не­боль­шой от­ряд, вме­сте с ко­то­рым он был аре­сто­ван по до­ро­ге в г. Пиц­цо, где по при­го­во­ру три­бу­на­ла рас­стре­лян.

Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Ита­лии в 1800–01 и Ис­па­нии в 1808 М. со­ста­вил об­шир­ную кол­лек­цию про­из­ве­де­ний иск-ва, в ко­то­рую во­шли ра­бо­ты Ра­фаэля из со­б­ра­ний Ва­ти­ка­на, Кор­ред­жо, А. Ка­но­ва и др. В даль­ней­шем од­на часть кол­лек­ции бы­ла пе­ре­да­на им Ж. Бо­гар­не, дру­гая – франц. му­зе­ям, в т. ч. Лув­ру.