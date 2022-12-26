МАРМОН , ОГЮСТ ФРЕДЕРИК ЛУИ ВИЕС ДЕ
Мармон (фр. Marmont), Огюст Фредерик Луи Виес де, герцог Рагузский (20.07.1774, Шатийон-сюр-Сен, Бургундия — 22.03.1852, Венеция) — французский военачальник, маршал Франции (1809). Из небогатой дворянской семьи, сын офицера королевской армии. Окончил артиллерийское училище, где познакомился с Наполеоном I Бонапартом. С 1792 участвовал в войнах революционной Франции. При осаде Тулона (1793) являлся адъютантом генерала Бонапарта, сопровождал его в Итальянском походе и Египетской экспедиции. Отличился при завоевании о. Мальта и обороне Александрии. Принимал активное участие в перевороте Восемнадцатого брюмера (9 ноября 1799), после чего был назначен государственным советником и командующим артиллерией Резервной армии. В ходе Итальянской кампании 1800 умело командовал артиллерией, проявил себя в битве при Маренго, за что был произведен в дивизионные генералы. В дальнейшем командовал корпусом, был генерал-инспектором артиллерии. В 1806—1811 — главнокомандующий французскими войсками в Далмации и Иллирийских провинциях, одновременно — глава военной администрации Далмации, в 1808 получил титул герцога Рагузского. В ходе Австро-французской войны 1809 успешно командовал корпусом в сражении при Ваграме, получил звание маршала. В 1811—1812 командовал французскими оккупационными войсками в Испании и Португалии. Потерпел поражение от англо-португальской армии А. У. Веллингтона под Саламанкой (11 июля 1812), где получил второе ранение и едва не потерял руку. До ноября 1812 находился на лечении в госпитале, по этой причине не участвовал в походе Великой армии в Россию. В 1813—1814 принимал участие в военных операциях в Германии и на территории Франции. Вместе с маршалом Э. Мортье руководил обороной Парижа, который по наущению Ш.-М. Талейрана они сдали союзникам в ночь на 31 марта 1814. После отречения Наполеона перешел на службу Бурбонам, которым остался верен в период «Ста дней». По этой причине Наполеон вычеркнул имя М. из списка маршалов Первой империи. Получил от Людовика XVIII звание пэра Франции, был членом Высшего военного совета. Как член Военного суда в декабре 1815 проголосовал за смертную казнь для маршала М. Нея, перешедшего на сторону Наполеона. В 1826 был направлен чрезвычайным послом в Россию на коронацию Николая I. Во время Июльской революции 1830, командуя войсками Парижского гарнизона, безуспешно пытался подавить восстание в столице. Последовал за свергнутым Карлом X в изгнание, до конца жизни не возвращался во Францию.
Соч.: Memoires du Marechal Marmont, Duc de Raguse. Vol. 1—9. Paris, 1856.
Лит.: Rapetti. La Defection de Marmont en 1814. Paris, 1858; Favier F. Marmont, le Maudit. Paris, 2018. П. П. Черкасов.